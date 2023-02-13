Как популярный напиток «Пепси» стал причиной уличных протестов на Филиппинах

«Числовая лихорадка»

В рекламе «Пепси» активно использовались образы голливудских звезд

Под крышками к напиткам филиппинцы обнаруживали трехзначное число

В игру были вовлечены миллионы жителей Филиппин

Протесты

После отказа «ПепсиКо» от выплаты выигрыша в стране начались беспорядки

Компанию-производителя «ПепсиКо» обвиняли в обмане

Провал маркетинговой акции

Последствия уличных беспорядков в Маниле

Эта акция вот уже почти тридцать лет считается одним из крупнейших провалов в истории маркетинга