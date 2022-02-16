Ешь и не старей: 7 специй, которые помогут сохранить молодость

Наверное, ни для кого не станет открытием, что еда прямым образом влияет на то, как мы выглядим, и в первую очередь это касается нашего тела: от регулярного переедания и неправильной пищи тело начинает становиться дряблым и покрывается слоем жира, а при правильном рационе напротив мы выглядим свежими и подтянутыми.

Но каким образом при помощи пищи можно сохранить молодость? Оказывается, есть волшебная пилюля, и она называется специи.

Корица

Самая рождественская пряность, способная своим ароматом превратить любой день в праздник. Корица ценится во всем мире – ее антиоксидантные, противовоспалительные и иммунно-стимулирующие свойства нашли применение во многих видах традиционной медицины: ее часто используют для улучшения пищеварения, лечения инфекций мочеполовых путей и при болезни десен. Хорошо влияет корица и на кровеносную систему, активизируя кровоснабжение, нормализуя уровень сахара и холестерина.

Красный перец

Искренне порадуемся за любителей блюд "погорячее» — с метаболизмом у них должно быть все в порядке, ведь многочисленные исследования подтверждают, что добавление в пищу красного перца значительно улучшает обмен веществ. Голландские ученые пошли еще дальше и доказали, что всего половины чайной ложки этой пряности способно сократить употребление калорий на целых 10–16%.

Мускатный орех

Именно за это, а не за мифическое "жиросжигающее" действие, и следует полюбить красный перец.

Что может быть лучше вечером перед сном, чем стаканчик теплого молока с медом и щепоткой мускатного ореха… Кто-то добавляет его в сладкие и мясные блюда исключительно ради тонкого вкуса и аромата, а кто-то, возможно, уже наслышан о полезных свойствах мускатного ореха. Эта пряность оказывает мягкое седативное воздействие, устраняет бессонницу и снимает тревожность. Чрезвычайно полезен мускатный орех и для лечения проблем с желудком — он устраняет несварение, уничтожает вредные бактерии и даже подавляет кишечную палочку.

Куркума

Веселая желтая пряность, придающая характерный цвет карри. Кто-то считает куркуму просто "красящей" и вкусовой добавкой для риса и картофеля, однако не стоит недооценивать ее потенциал. Вещество куркумин, входящее в ее состав, обладает ярко выраженным противовоспалительным, антиканцерогенным и антиоксидантным действием, а значит, и защищает организм от преждевременного старения.

Имбирь

Харизматичная детокс-пряность, сохраняющая свои полезные свойства как в свежем, так и в сушеном виде. Если вас часто беспокоят проблемы с животом, добавляйте щепотку имбиря в каждое блюдо — эта пряность оказывает ветрогонное, успокаивающее, желчегонное и согревающее действие. Утром после бурной вечеринки стакан воды с медом и имбирем быстро устранит тошноту, а вечером зеленый чай с добавлением кусочка имбиря очистит организм от вредных метаболитов.

Гвоздика

Уникальная способность гвоздики устранять зубную боль знакома наверняка многим. Однако это далеко не все, за что следует любить эту удивительную пряность. Доверьте гвоздике лечение болезней дыхательных путей, включая бронхит и астму — ее разогревающее и противовоспалительное действие поддержит организм и поможет скорее выздороветь. Эфирное масло гвоздики облегчает болезненность суставов и мышц, а также повышает концентрацию внимания.

Мята

Эта освежающая трава для чая и блюд восточной кухни обладает не только успокаивающим, но и терапевтическим действием. Веками мята использовалась для лечения кишечных расстройств, кашля, простуды и аллергии. Ее эфирные масла действуют как натуральный антисептик, подавляя размножение бактерий и грибков. Можно использовать мяту и для снижения температуры — за это действие отвечает входящий в ее состав ментол.