Железобетонный флот: почему такие корабли не тонули и кому они понадобились

Иногда люди додумываются до абсолютно гениальных и вместе с тем безумных идей. Кто бы мог подумать, что при желании, корабль можно сделать даже из железобетона. На самом деле первые попытки в этой области были предприняты еще в XIX веке, в то время, как пик строительства подобных судов пришелся уже на двадцатое столетие.
Идея кораблей из бетона появилась два века назад. beton-house.com.
Скажи сегодня человеку о том, что корабль можно построить из железобетона, то он в лучшем случае посмотрит на тебя как на личность с очень богатой фантазией и порекомендует писать фантазии на досуге. На самом же деле неправ будет тот, кто усомнится в реальности существования подобных транспортных средств. Корабли из бетона действительно пытались делать и некоторое время вполне успешно. Удивительно, но плавательное средство из упомянутого материала вовсе не тонет, как камень, брошенный в воду.
Расцвет строительства бетонных судов пришелся на межвоенный период. politvesti.mirtesen.ru.
Корабль из железобетона не просто не тонет, он все еще может поднять на борт многие тонны полезного груза и большое количество пассажиров. В основе работы таких кораблей лежит все тот же закон Архимеда: на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая или подъёмная сила, равная весу объёма жидкости, вытесненного частью тела, погруженной в жидкость. Иными словами, корабль на плаву держится благодаря большому объему, который занимает преимущественно воздух.
Все по закону Архимеда. drive2.ru.
Но вернемся непосредственно к судам из железобетона. Первое плавательное средство подобного толка появилось в 1849 году благодаря французскому инженеру Ламбо. Уже в 1855 году он показал свое творение на выставке, где оно произвело настоящий фурор. В итоге возникла мода на строительство кораблей из бетона. Правда угасла она уже через несколько лет.
Мода на такие суда быстро прошла. bikepost.ru.
К железобетонным судам вернулись люди только в начале XX века, когда промышленность ощутила острую нехватку металла. Использование бетона в конструкции позволяло сократить металлоемкость в 2-3 раза. На момент 1919 года в мире было создано более 1 тысячи бетонных судов. Делали их по всему миру от США до Китая и Великобритании. Во время Второй мировой войны в США построили еще 24 таких корабля. В послевоенной Германии – 50. Не отставали и в СССР, где пик «бетонного судостроения» пришелся на 1946-1948 годы.
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