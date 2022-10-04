Какую тайну хранят руины Румкале, неприступной древней крепости на берегу легендарного Евфрата

Крепость с богатой историей

Румкале - древняя крепость на берегу Евфрата.

Сюда можно добраться только на лодке.

Библейское прошлое Румкале

Есть две теории относительно происхождения крепости Румкале.

Возможно где-то внутри хранится экземпляр Библии переписанный самим апостолом Иоанном.

Мусульманское прошлое

Понадобилось три дня и 33 катапульты, чтобы пробить стены и покорить цитадель.

Известные историки о Румкале

Природные скалы сливаются с делом рук человеческих.

От крепости остались в основном лишь неприступные зубчатые стены.

Все оставшиеся относительно целыми постройки принадлежат в основном к 12 веку.