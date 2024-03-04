7 вещей, которые не стоит делать у себя на даче, чтобы не иметь проблем с законом

Мой дом моя крепость. К сожалению, данный принцип никак не распространяется на дачный участок. Как показывает печальная статистика, немало сограждан об этом забывает и злостно (и не очень) нарушает законодательство страны, в том числе про причине банального незнания. Учитывая тот факт, что дачный сезон сейчас в самом разгаре, было бы нелишним вспомнить, что таки нельзя делать.
1. Жечь мусор
Никакого огня. |Фото: vsluh.ru.
Первое и самое главное, о чем стоит помнить на участке – это о сжигании мусора. Пожарная безопасность в принципе штука достаточно жесткая, требующая повышенного внимания к себе. Учтите, если развести на участке огонь, то окружающие имеют полное право вызвать МЧС. Для физических лиц такой проступок обойдется в 1-1,5 тысячи рублей.
Примечание: организовать правильный очаг, который будет соответствовать всем требования безопасности, получится только на достаточно большом участке, который в 2-3 раза больше стандартных 6 соток.
2. Хоронить неразлагающиеся отходы
Мусору место на свалке. |Фото: sevastopol.su.
Попытки захоронить на участке любой неразлагающийся мусор будут расценены, как нарушение закона. За подобный проступок предусмотрен нешуточный штраф в размере от 1-2 тысяч рублей. Кроме того, подобные действия наносят вред почве, не стоит забывать об этом.
3. Захват земель
Нельзя захватывать участки рядом. |Фото: 1tulatv.ru.
Пустырь прямо за вашим участком выглядит так соблазнительно! Однако, это вовсе не повод его занять. В противном случае придется отвечать перед законом за самовольный захват земель. Все потому, что у каждого «пустыря» есть владелец. Как минимум им может оказаться непосредственно государство.
4. Перерасход воды
Воду доставать не просто. |Фото: 5domov.ru.
Об этом мало кто знает, что однако нельзя бездумно потреблять воду на своем участке. Подобный проступок может закончиться штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Он будет наложен в том случае, если за сутки дачник потребит более 100 куб. м воды.
Примечание: впрочем с такой задачей может справиться только промышленный, а не бытовой электронасос. При этом данного объема воды хватит, чтобы затопить пару участков.
5. Нарушение границ участка
Постройки, деревья и заборы должны стоять правильно. |Фото: dachi.ru.
Стоит помнить о том, что нельзя бездумно сажать деревья, а также располагать постройки впритык к границе. Высокорослые деревья (15 метров) должны быть в 3 метрах от забора, среднерослые (10 метров) – 2 метрах от забора, низкорослые деревья и кустарники (менее 10 метров) – 1 метр от забора.
Примечание: также нельзя строить на своем участке то, что называют «глухим забором». Лицевой забор должен быть высотой 1.2-2 метра, а забор между участками не более 1.7 метра. При этом, забор между участками должен иметь не менее 50% светопронецаемости.
6. Шум на участке
Ночью шуметь не стоит. |Фото: interesnoznat.com.
Не стоит думать, что в темное время можно шуметь на своем дачном участке и мешать окружающим. В дачном посёлке действуют те же самые правила, что в городе. В противном случае соседи имеют право вызвать милицию.
7. Разводить скотинку
Разводить скотину нельзя. ¦Фото: pxhere.com.
Стоит помнить о том, что в некоторых регионах страны разведение крупного рогатого скота, свиней и лошадей находится под запретом или ограничением. Более того, мелкий скот: птица, овцы, козы, кролики не должны гулять где-попало, а загон для скота (вольер) должен быть не ближе 4 метров к соседнему участку.
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