Загадочный дизайнер и загадочные объяснения

Выход Брэда Питта в юбке произвёл настоящий фурор.

Клинт Иствуд и Брэд Питт.

Брэд Питт говорит, что устал от такой мужественности.

Пользователи тонко подметили явное сходство между нарядом Брэда Питта и костюмом Людмилы Прокофьевны из советского фильма «Служебный роман».

Мы все умрём!

Брэд Питт в роли мужественного Ахиллеса.

Заявление актёра многие сочли весьма странным.

Брэд Питт не мачо, а абьюзер?

Брэд Питт с Анджелиной Джоли.