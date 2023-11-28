Как Брэда Питта в Интернете подвергли травле из-за юбки, и За что на него обиделся Клинт Иствуд

Не так давно Брэд Питт устроил настоящее шоу из своего появления на премьере фильма «Быстрее пули» в Берлине. Всё дело в том, что звезда Голливуда решил выйти на красную дорожку в льняном костюме-двойке, который состоял из пиджака и... юбки! Появление в таком виде вызвало подлинный фурор. СМИ тут же принялись выяснять почему Питт избрал для выхода в свет столь странный образ. Объяснение оказалось ещё более странным, чем наряд. Но главное, что после всего этого, на Брэда обиделся Клинт Иствуд. Тем временем в Твиттере развернулась самая настоящая травля...
Загадочный дизайнер и загадочные объяснения
Выход Брэда Питта в юбке произвёл настоящий фурор.
Журналисты практически мгновенно выяснили, что автором наряда, наделавшего столько шума, стал дизайнер Хаанс Николас Мотт. Это весьма таинственная личность в мире моды. Все свои костюмы он создаёт вручную. Попасть в разряд его клиентов практически невозможно, разве только, что называется «по блату», через знакомство с другим клиентом. В итоге даже это оказалось не самое интересное. Когда у Брэда спросили, почему он выбрал столь противоречивый образ, ответ его был не то, чтобы невнятным, но весьма и весьма странным.
Актёр стал пространно рассуждать на тему о жутком давлении на себя некой «токсичной мужественности». Звезда считает, что это происходит из-за того, что он преимущественно снимается в боевиках. Он невероятно устал от того, что ему вечно нужно соответствовать его гипермужским персонажам. Поэтому решил совершить нечто возмутительное и надел на красную дорожку юбку.
Брэд Питт заявил: «Быть кем угодно, только не тем, кто ты есть на самом деле, чрезвычайно утомительно». Далее Питт начал рассуждать о том, что там, где он рос, принято походить на кого-то сродни Клинту Иствуду. Ты должен быть сильным, держать себя всегда в узде, не проявлять никаких эмоций и ни в коем случае никаких признаков слабости. Брэд говорит, что таков был его отец и всё старшее поколение актёров, опять упомянув звезду вестернов, Иствуда.
Клинт Иствуд и Брэд Питт.
Брэд Питт говорит, что устал от такой мужественности.
Тем временем в сети развернулась настоящая травля. Иногда пользователи говорят о Питте не то что некорректно, а просто оскорбительно. Русскоязычный сегмент Интернета разразился забавными мемами о том, что Брэд украл костюм Людмилы Прокофьевны. И правда, очень похоже...
Пользователи тонко подметили явное сходство между нарядом Брэда Питта и костюмом Людмилы Прокофьевны из советского фильма «Служебный роман».
Мы все умрём!
За свою богатую карьеру знаменитый актёр сыграл множество различных, очень сложных, многоплановых персонажей. Его талант безграничен. Он отлично изобразил на экране совершенно разных героев: от задумчивого Луи де Пон дю Лака в «Интервью с вампиром» до сверхжестокого Тайлера Дердена в «Бойцовском клубе», а также таких исторических личностей, как Ахиллес в «Трое». Питт говорит, что его воспитание оказало на его личность огромное влияние в плане того, что впоследствии он стал главным голливудским «мачо».
Брэд Питт в роли мужественного Ахиллеса.
Сейчас, когда Питт подходит в своей жизни к шестидесятилетнему рубежу, он стал задумываться о том, а каков же он на самом деле? Актёр открыл в себе много нетипичных для мачо качеств. Теперь он желает лишь одного — быть самим собой. Звезда быстро добавляет, что это совсем не то, что поспешили подумать о нём люди. После он сказал весьма странную, несколько туманную фразу: «Мы все умрём, так что давайте всё испортим».
Заявление актёра многие сочли весьма странным.
После этих откровений в сети многие отреагировали на них очень негативно. Питту писали о том, что раз мужественность столь «утомительна» для него, то, вероятно, всё дело не в имидже или Клинте Иствуде. Проблема, возможно, в самом Брэде, он просто не является настоящим мужчиной.
Брэд Питт не мачо, а абьюзер?
Некоторые фанаты Питта обратили внимание на то, что некогда в прессе обсуждался один инцидент с участием актёра и его бывшей супруги Анджелины Джоли. Дело было в 2016 году, семья летела в самолёте. Брэд якобы так напился, что устроил в полёте дебош и стал проявлять насилие по отношению к Анджелине и детям. Он хватал жену, тряс её, толкал и постоянно оскорблял. Когда дети пытались защитить мать, он обратил свой гнев на них. Спустя пять дней после этого всего Джоли подала на развод.
Брэд Питт с Анджелиной Джоли.
После эмоциональной дискуссии в сети о спорной мужественности Питта, многие вспомнили об этой давней истории. Пользователи возмущались по поводу того, что на экране актёр является эталоном мужчины, а в жизни просто обычный трус, алкоголик и абьюзер. Брэд признавался, что три года назад лечился от алкоголизма, посещая встречи анонимных алкоголиков и сейчас полностью победил этот недуг. Питт говорит, что он после этого полностью пересмотрел свою жизнь и неудачи в отношениях, сделав правильные выводы. Актёр весьма сожалеет, что так вёл себя в прошлом и обидел тех, кто ему больше всего дорог.
Возможно, столь неоднозначным нарядом и комментариями об «утомительной мужественности» Питт стремился указать на один из главных недостатков Голливуда. Мужские образы на экране действительно часто выглядят чересчур плоскими. Брэд уверен в себе и сделал смелый шаг к примирению с самим собой и со своими плохими поступками из прошлой жизни.
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