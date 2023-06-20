Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочным

Гидрокарбонат натрия (сода) является отличным размягчителем мясных волокон / Фото: baking-soda.com.ua

Старую курицу или говядину достаточно посыпать содой на два часа, чтобы мясо стало мягким / Фото: Pinterest

Жестокое мясо для шашлыка станет мягким и сочным после замачивания в растворе с содой / Фото: build-experts.ru

При варке не очень мягкого мяса достаточно добавить немного соды в кастрюлю / Фото: v-kusno.ru

Чтобы котлеты стали более сочными, мягкими и аппетитными, используете соду / Фото: prpreston.ru

Такой простой продукт , как сода, спасет любое мясо и сделает его мягким и сочным / Фото: ne-kurim.ru