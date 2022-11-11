С нами не соскучишься!

8 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Богочарова
    Просто белье подобрано неправильно🤷‍♀️.Вот что скрываетс...
  • Валерий Протасов
    Если отряд Ганнибала был сравнительно численно невелик, то и практической пользы от результатов трудного похода был н...Зачем солдаты Ган...
  • Владимир Шишкин
    Монетку жалко! Если она уникальная и стоит дорого у нумизматов, смысла нет ее использовать для грубой чистки про-тивн...Как очистить жирн...

Что будет, если есть рис каждый день

Недавно наши друзья сделали интересный материал о человеке, который умудрился прожить целый год на одной картошке. Притом, врачи отговаривали парня как могли, поскольку сам принцип монодиет в медицине неприемлем — зачем такое насилие над организмом. Единственное исключение (да и то с натяжкой) врачи делают для риса. Грамотная рисовая диета действительно может сотворить настоящее чудо даже для тех, кто давно отчаялся увидеть свои ботинки из-под нависшего над ремнем брюха.

Что будет, если есть рис каждый день

Опасность монодиет


Вообще говоря, врачи однозначно высказываются против любых монодиет. Один продукт не способен удовлетворить потребности организма в питательных веществах и полезных элементах. Рисовая монодиета считается среди прочих наиболее безопасной, поскольку рис способствует очищению организма (проще говоря, у него есть слабительный эффект). И все же, более 7 дней на рисовой каше сидеть не стоит, иначе вместо оздоровления получите кучу неприятных побочек.

Что будет, если есть рис каждый день

Низкокалорийный продукт


Модели считают рис манной небесной. Низкокалорийность продукта (110 ккал на 100 грамм) и в самом деле может стать спасением для тех, кого цифра на весах уже пугает. Притом, при грамотном планировании распорядка дня чувства постоянного голода можно не бояться.


Что будет, если есть рис каждый день

Масса пользы


В рисовой крупе содержатся полезные микроэлементы, которые будут способствовать скорейшему расщеплению жира. При удаче организм привыкнет к новому режиму за неделю монодиеты и в дальнейшем сброс веса станет проще. А еще, в рисовых зернах высока концентрация лецитина — он положительно действует на работу мозга. Фосфор, кальций, цинк, йод и железо здесь тоже есть.

Что будет, если есть рис каждый день

Токсины и разгрузка


Диету из риса стоило бы прописывать россиянам в поликлиниках принудительно, хотя бы раз в год — после новогодних праздников. Рис прекрасно справляется с очищением кишечника, он вообще отличный природный абсорбент.

Что будет, если есть рис каждый день

Противопоказания


Как и любая диета, рисовая противопоказана людям с больным желудком, да и после болезни на нее садиться не стоит. И палку перегибать тоже не нужно: за семь дней рисовой монодиеты лишний вес сбросит даже борец сумо. Мультивинамины помогут избежать возможного дефицита витаминов и минералов — выбирайте те, где калия побольше.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх