Секрет пышного цветения розы

Чтобы куст розы рос и развивался нормально, нужна дополнительная стимуляция базальных побегов. Без них куст выглядит «худым», слишком вытянутым, соврешенно не пышным. Добиться роскошного цветения проще, чем кажется!
Нужно лишь соблюдать несложные правила, о которых кратко рассказано немного ниже. И тогда вы удивитесь, какой красивой может быть ваша роза!
Общий совет по высадке роз: особенности грунта
Для роз лучшим вариантом грунта будет лёгкий суглинок. Если у вас другая почва, то при высадке розы вы всегда можете добавить в лунку глину или гидрогель для удержания влаги и питательных веществ.
Что такое базальные побеги?
Как правило, при посадке саженец розы имеет 2-3 побега. Новые же побеги, растущие от корневой шейки, называются базальными.
Именно эти побеги и придают в итоге кусту розы объём и красивую форму. Со временем базальные побеги заменяют старые, обновляют куст. Благодаря этому роза растёт пышно и красиво не один год. Вот почему так важно знать, как нарастить базальные побеги.
Как нарастить базальные побеги?
Они вырастают из спящих почек на корневой шейке розы. Их появление стимулирует короткая обрезка буквально на 2-3 почки. Через какое-то время спящие почки проснутся и выпустят базальные побеги.
Следующий шаг — это подкормка кальциевой селитрой ранней весной (1 ст. л. на 1 куст). Просто просыпьте по влажной почве, немного заделать в грунт и пролить. Также полезно опрыскать Янтарином по инструкции или таблетками янтарной кислоты (1 шт. на 1 л воды).
После этих несложных действий розы быстро выпустят базальные побеги, а куст оживёт, станет пышным и очень красивым! Следуйте советам выше и выращивайте шикарные розочки на своём участке.
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