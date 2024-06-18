Секрет пышного цветения розы

Чтобы куст розы рос и развивался нормально, нужна дополнительная стимуляция базальных побегов. Без них куст выглядит «худым», слишком вытянутым, соврешенно не пышным. Добиться роскошного цветения проще, чем кажется!

Нужно лишь соблюдать несложные правила, о которых кратко рассказано немного ниже. И тогда вы удивитесь, какой красивой может быть ваша роза!

Общий совет по высадке роз: особенности грунта

Что такое базальные побеги?

Как нарастить базальные побеги?

Читайте, запоминайте и повторяйте.Для роз лучшим вариантом грунта будет лёгкий суглинок. Если у вас другая почва, то при высадке розы вы всегда можете добавить в лунку глину или гидрогель для удержания влаги и питательных веществ.Как правило, при посадке саженец розы имеет 2-3 побега. Новые же побеги, растущие от корневой шейки, называются базальными.Именно эти побеги и придают в итоге кусту розы объём и красивую форму. Со временем базальные побеги заменяют старые, обновляют куст. Благодаря этому роза растёт пышно и красиво не один год. Вот почему так важно знать, как нарастить базальные побеги.Они вырастают из спящих почек на корневой шейке розы. Их появление стимулирует короткая обрезка буквально на 2-3 почки. Через какое-то время спящие почки проснутся и выпустят базальные побеги.Следующий шаг — это подкормка кальциевой селитрой ранней весной (1 ст. л. на 1 куст). Просто просыпьте по влажной почве, немного заделать в грунт и пролить. Также полезно опрыскать Янтарином по инструкции или таблетками янтарной кислоты (1 шт. на 1 л воды).После этих несложных действий розы быстро выпустят базальные побеги, а куст оживёт, станет пышным и очень красивым! Следуйте советам выше и выращивайте шикарные розочки на своём участке.