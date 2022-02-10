Сербские вурдалаки, одержимые финские девы: Чем пугали русских читателей 19-го века, кроме Гоголя

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Книги ужасов пользовались у русского читателя популярностью





Во все времена люди любили пощекотать себе нервы страшными историями. Только до изобретения кино читали для этого книги. Например, «Вий» и «Майская ночь



Во все времена люди любили пощекотать себе нервы страшными историями. Только до изобретения кино читали для этого книги. Например, «Вий» и «Майская ночь , или утопленница» Гоголя, по меркам его современников, были триллерами. Именно это пытаются передать современные режиссёры, перенося действие гоголевских книг на экран и адаптируя сюжет так, чтобы современный зритель испытал то же, что читатель девятнадцатого века.

Владимир Одоевский: тайные знания сводят с ума

Один из страшных рассказов Одоевского напоминает фильм «Степфордские жёны»: живую девушку превращают в идеальную куклу

Алексей Толстой: бал правят кровососы

Не все Алексеи Толстые писали про Буратино

Орест Сомов: страшна украинская ночь

Русалки для славян были, прежде всего, убийцами

И Тургенев туда же