Сербские вурдалаки, одержимые финские девы: Чем пугали русских читателей 19-го века, кроме Гоголя

Книги ужасов пользовались у русского читателя популярностью
Во все времена люди любили пощекотать себе нервы страшными историями. Только до изобретения кино читали для этого книги. Например, «Вий» и «Майская ночь, или утопленница» Гоголя, по меркам его современников, были триллерами. Именно это пытаются передать современные режиссёры, перенося действие гоголевских книг на экран и адаптируя сюжет так, чтобы современный зритель испытал то же, что читатель девятнадцатого века.
Но Гоголь был не единственным в Российской Империи автором книг ужасов. Успешно пробовали себя в этом жанре и другие отечественные авторы.
Владимир Одоевский: тайные знания сводят с ума
Один из страшных рассказов Одоевского напоминает фильм «Степфордские жёны»: живую девушку превращают в идеальную куклу
Многие из нас помнят со школы рассказал Владимира Фёдоровича Одоевского «Городок в табакерке». По сюжету, мальчик, заснув, обнаруживает себя в странном городке, где бегают другие мальчики, только в юбочках колокольчиками. Расспросив их, главный герой понимает, что находится внутри табакерки с музыкальным механизмом, и узнаёт, наконец, откуда берётся музыка, когда табакерка открывается.
На самом деле, многие сказки Одоевского его современники могли читать на ночь, только будучи уверенными, что сейчас смогут укрыться одеялом с головой. В рассказе «Игоша», например, мальчика терроризирует мёртвый ребёнок без рук, без ног. Персонаж взят из страшных народных сказок.
Повести «Сильфида» и «Саламандра» посвящены алхимии, то есть — поиску тайного знания.
В «Сильфиде» главный герой пишет письма, в которых рассказывает о том, как завёл у себя дома дух воздуха, похожий на прекрасную девушку. Каждое следующее письмо выдаёт его нарастающее безумие. Буквально чудом друзьям удаётся вырвать его из сетей сумасшествия и странной страсти к воображаемому существу.
Главные герои «Саламандры» — найденные русскими во время войны со Швецией финские дети. Действие происходит в самом начале восемнадцатого века, при Петре I. Эльса и Якко рано разлучены; Якко выучился и стал алхимиком, Эльса осталась простушкой и финской колдуньей. В неё вселяется огненный дух саламандры, который искушает и совращает разум молодого финна. В конце концов Якко предаёт всех, кто ему близок, и саламандра, вырвавшись из Эльсы, сжигает и его, и девушку.
Алексей Толстой: бал правят кровососы
Не все Алексеи Толстые писали про Буратино
Алексей Константинович Толстой, кузен Льва Николаевича, стал одним из родоначальников «вампирского» жанра в русской литературе, написав один за другим произведения «Семья вурдалаков» и «Упырь».
Герой «Семьи вурдалаков», французский маркиз, ночует в сербской деревне, в доме старика Горчи. Сам Горча ушёл вместе с соседями ловить в горах разбойника, турка Алибека. Он наказал семье ждать его ровно десять дней, а если вернётся он позже срока — вбить осиновый кол ему в сердце.
Горча возвращается вечером десятого дня и ведёт себя странно. Сыновья не могут решить, стал ли он уже вурдалаком. Тем временем старик крадёт из дома своего внука, на прощание заперев дверь снаружи. Когда сыновья выбивают дверь, они обнаруживают мальчика одного, лежащим без сознания. Маркиз вскоре покидает дом Горчи и продолжает свой путь. Возвращаясь через ту же деревню, он обнаруживает, что семья превратилась в стаю вурдалаков. Ему чудом удаётся спастись.
Герой «Упыря», Руневский, узнаёт о существовании вампиров на балу, когда его собеседник жалуется на то, сколько сегодня собралось в зале упырей. Дальше Руневский проходит через ряд приключений в весьма готическом особняке, но в конце концов становится неясно, действительно ли он сумел спастись от настоящих вампиров или вся эта история — свидетельство его внезапного помешательства.
Орест Сомов: страшна украинская ночь
Русалки для славян были, прежде всего, убийцами
Ореста Михайловича Сомова можно назвать в некотором роде предшественником Гоголя в литературе. Он написал ряд страшных повестей, основанных на украинском фольклоре. «Оборотень», «Русалка», «Самоубийца» — названия повестей говорят сами за себя. Впрочем, по сравнению с Гоголем сюжетные линии у Сомова были значительно проще.
И Тургенев туда же
Для многих удивительно, но писал мистические рассказы и Тургенев. Например, его «Собака» — о помещике, которого мучит полтергейст. Впрочем, за малыми исключениями Тургенев предпочитал описывать реальные проблемы.
Возможно, и современному читателю понравится кое-что из того, чем пугали сами себя наши предки.
Текст: Лилит Мазикина
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