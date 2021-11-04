10 вещей, которые «выдают» советского человека даже в современной квартире

Советский человек – в мелочах...

1. Сервант с бокалами

Сравнительный анализ-1: советский сервант VS современный шкаф для посуды и сувениров.

Сравнительный анализ-2: плотность содержимого на 1 кубический сантиметр…

Современный шкаф для посуды всё-таки отличается от советской мебели…

2. Предательский табурет

«Зачем выбрасывать хорошую табуреточку?!»

3. «Неизвестная» в туалете

«Незнакомка» и «Охотники на привале» – советский интерьерный тренд.

Писающий мальчик и девочка-чистюля...

4. Балкон-хламушка

Зоны хранения истинно советский человек использует на 100%.

Это ж разве балконы? А санки где?!

5. Полированная тумбочка

«Полированные тумбы… И где они обитают…»

Полированный стол-«книжка»: такой родной, что даже после ремонта невозможно выбросить…

6. «Клеёнка» на кухонном столе

Клеёнка – весьма спорное украшение кухонного стола.

7. Багет с позолотой

В эстетичном и богатом советском багете для штор (слева), к счастью, теперь нет необходимости.

8. «Дорожки» и ковёр на стене или диване

Квартира человека, чьё сердце осталось в СССР: «Ты узнаешь меня по коврику...»

«Пылесос? Нет, не слышали…»

9. Аккуратно подкрашенная батарея и полотенцесушитель, покрытый «серебрянкой»

«Мы не буржуи, чтоб батареи менять каждые 30 лет. Пока ж не прорвало…»

Истинно советский человек верен не менее советскому полотенцесушителю.

10. «Лампочка Ильича»

Лампа накаливания – это всё-таки вчерашний день.

Не пришло ли время современных светодиодных ламп?