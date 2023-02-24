Как и из чего приготовить домашнюю колбасу: 5 рецептов на любой вкус

Устали от магазинной колбасы и сосисок, которые независимо от цены мало чем отличаются на вкус друг от друга, да и мясо с котлетами давным-давно приелось? Так почему бы не совместить приятное с полезным и не приготовить сочную, ароматную и невероятно вкусную домашнюю колбасу, которую можно взять с собой на работу, учёбу, в дорогу и на пикник.
1. Без оболочки
Домашняя колбаса без оболочки. \ Фото: google.com.
С перцем и чесноком, в меру нежная и пикантная домашняя колбаса без оболочки прекрасно заменит магазинную колбасу. Её удобно брать с собой на перекус, с ней отлично сочетаются любые блюда, а ещё её можно подавать как в горячем (предварительно обжарив), так и в холодном виде. А главным преимуществом такой колбасы является то, что она может храниться аж две недели без потери вкуса.
Ингредиенты:
• Свинина вырезка нежирная - 1 кг;
• Чеснок - 6-7 зубков;
• Сливки сухие - 10 ч.л;
• Соль - 1 ст.л;
• Сахар - 1 ч.л;
• Яйца - 1 шт;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Травы по вкусу - сушёные.
Очень вкусная домашняя колбаса из свинины. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Свиную мякоть хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Обсушить бумажными полотенцами и нарезать средними кусками;
• Пропустить через мясорубку;
• Чеснок, соль смешать с сахаром и сухими сливками;
• Добавить к фаршу, аккуратно перемешать и ещё раз пропустить через мясорубку;
• Затем добавить яйцо и поперчить;
• Тщательно перемешать и вымесить фарш руками;
• На столе распределить пергаментную бумагу;
• Ближе к центру выложить фарш и сформировать брусок;
• Завернуть фарш в пергамент по типу конфеты;
• Концы плотно завязать верёвкой;
• Затем замотать в фольгу и также плотно завязать концы;
• Получившиеся колбаски отправить в кастрюлю с водой и поставить на медленный огонь;
• Готовить под гнётом 1,5-2 часа;
• Отварную колбасу достать из кастрюли;
• Переложить на блюдо;
• Дать полностью остыть (фольгу не снимать!);
• Как только колбаса остынет, её необходимо переложить на 12-14 часов в холодильник;
• Затем снять фольгу и пергамент;
• А колбасу натереть сушёными травами;
• Хранить в пергаменте в холодильнике не более двух недель.
2. Колбаса из курицы
Куриная колбаса. \ Фото: transat.ru.
Куриная домашняя колбаса считается диетической и нежно тающей на языке. Благодаря своему простому и полезному составу её можно давать даже детям и всем тем, кто привык следить за своим здоровьем и фигурой.
Ингредиенты:
• Филе куриное - 1,5 кг;
• Соль - 1 ч.л;
• Орех мускатный молотый - на кончике ножа;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Паприка молотая - по вкусу;
• Кориандр - по вкусу;
• Чеснок -2-3 зубка;
• Молоко или сливки - 150 мл;
• Кишки тонкие.
Домашняя колбаса из курицы. \ Фото: liveinternet.ru.
Способ приготовления:
• Куриное филе тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать равномерными кусками;
• Промолоть на мясорубке, используя крупную сетку;
• Чеснок мелко-мелко порубить и смешать со всеми специями;
• Добавить к фаршу;
• Хорошенько перемешать и добавить молоко или сливки;
• Вновь перемешать;
• Оставить на 15-20 минут;
• Кишки наполнить фаршем;
• Сформировать колбаски и отправить в холодильник на 10-12 часов;
• На следующий день выложить колбасу на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на час;
• Или при желании можно обжарить на глубокой сковороде до образования золотистой корочки со всех сторон.
3. Печёночная
Печёночная колбаса. \ Фото: pinterest.com.
Ещё один восхитительный рецепт домашней колбасы, которую можно приготовить из печени на любой вкус (куриная, индюшиная, свиная, говяжья или же ассорти). Такая колбаска отлично сочетается с любым гарниром, будь то отварной рис, гречка, макароны или картофель.
Ингредиенты:
• Печень любая - 0,5 кг;
• Сало свиное - 200-250 г;
• Чеснок - 1 головка среднего размера;
• Лук репчатый крупный - 2 шт;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Сухие травы - по вкусу;
• Крахмал - 2 ч.л;
• Манка - 6 ч.л;
• Яйца - 3,4 шт;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Тонкие кишки.
Колбаса из печени. \ Фото: recept.ua.
Способ приготовления:
• Печень тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Хорошо зачистить;
• При необходимости замочить в подсоленной холодной воде на 10-15 минут (чтобы убрать горечь);
• Затем просушить на бумажных полотенцах;
• Нарезать средними кусками;
• Сало также нарезать кусками и перемолоть на мясорубке вместе с чесноком;
• Лук мелко нашинковать;
• Обжарить на сковороде примерно 5-7 минут;
• Добавить в фарш;
• Соль смешать с манкой, крахмалом, специями;
• Добавить к фаршу;
• Затем добавить яйца и молоко;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся массой заполнить кишки;
• Сформировать колбаски;
• Переложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут;
• Или отварить в подсоленной воде примерно 40-50 минут.
4. Гречневая
Гречневая колбаса. \ Фото: mir-da.ru.
Гречневая домашняя колбаса запросто может похвастаться своим ярко выраженным вкусом и приятным ореховым ароматом. Такую колбаску можно как отварить, так и запечь в духовке, или же обжарить на сковороде. А подавать её можно со свежим хлебом, картофелем, овощами и многими другими блюдами.
Ингредиенты:
• Гречка - 1 стакан;
• Мякоть свиная - 0,5 кг;
• Сало - 300 г;
• Соль - 0,5 ст.л;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Чеснок - 1 маленькая головка;
• Кишки тонкие.
Колбаска свиная с гречкой. \ Фото: al.com.
Способ приготовления:
• Гречку вымыть под холодной проточной водой;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Хорошенько остудить;
• Мясо и сало вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать кусками;
• Пропустить через мясорубку на крупную сетку;
• Мелко рубленный чеснок смешать с солью и перцем;
• Добавить в фарш и перемешать;
• Получившейся массой заполнить кишки;
• Сформировать колбаски;
• В кипящую воду отправить колбаски;
• Готовить 40-45 минут;
• При желании можно запечь в духовке или обжарить на сковороде.
5. Грибная
Пикантная грибная колбаса. \ Фото: itsyourshop.ru.
Что может быть вкуснее жареных грибочков с картошкой? Правильно, только домашняя грибная колбаса. Такая сочная, румяная и ароматная, что пальчики оближешь.
Ингредиенты:
• Мякоть свиная - 1 кг;
• Шампиньоны - 800 г;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Паприка - 0,5 ч.л;
• Смесь молотых перцев - 0,5 ч.л;
• Горчица в зёрнах - 1 ч.л;
• Чеснок - 5-6 зубков;
• Кишки.
Домашние грибные колбаски. \ Фото: kuhnyadoma.com.ua.
Способ приготовления:
• Грибы тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и нарезать на две-четыре части;
• Слегка обжарить на сковороде на подсолнечном масле;
• Мясо вымыть;
• Просушить и нарезать кусками;
• Пропустить через мясорубку (на очень крупную сетку) вместе с грибами и зубчиками чеснока;
• Фарш посолить, поперчить, добавить горчицу и паприку;
• Перемешать;
• Получившейся массой заполнить кишки;
• Сформировать колбаски;
• Переложить на противень, предварительно застелив бумагой для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут;
• Подавать как в горячем, тёплом, так и в холодном виде, с гарниром и без.
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