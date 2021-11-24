Самолёты и девушки: «Антонов» - неожиданный рекламный ход советских времён

Советский старинный самолёт Антонова Ан-12, 1958-1959 годы.
Что уж говорить, а основа любой рекламы заключается в том, чтобы привлечь внимание клиента, а после не только заставить его отвлечься от своих дел и подумать о чём-то другом, но и купить то, что, по сути, ему не нужно. И даже во времена Советского союза, рекламные агенты компании «АНТОНОВ», пользуясь уловками и хитростями, создавали такие плакаты, что поневоле задумался над тем, а почему бы и в самом деле не приобрести самолёт?
АН-28, Аэродром «Гостомель», Киевская область Украины, 1973 год.
Почему-то руководители компании были уверены, что самолёты исключительно будут покупать мужчины, поэтому, чтобы привлечь внимание потенциального покупатели, они стали приправлять авиатехнуку женской красотой.
АН-12. Для съёмки был задействован личный автомобиль Антонова - ГАЗ-21, 1958-59 гг.
Изначально такой необычный рекламный ход был опробован на советских высокопосталенных лицах. Показывая им очаровательную девушку, остановившую «ГАЗ-21» под лопастями самолёта «АН-12», чтобы продемонстрировать все плюсы высоко размещённого двигателя.
Кадр во время съёмки фильма Младший брат десятки Ан-24, 1960 год.
Все фильмы, рекламные ролики и буклеты были переведены сразу на несколько языков: русский, английский, французский, немецкий и испанский.
АН-24, ВДНХ, 1961 год.
Со временем «Антонов» стал выпускать пассажирские самолёты, такие как: АН-10, АН-14 и Ан-24, позже представленных на авиационных шоу в Америке, Бельгии, Франции и других странах, а так же городах.
АН-24, 1Аэродром «Жуляны», Киев, 1967 год.
Снимки для рекламы делали не только профессиональные фотографы и художники, но и сотрудники авиакомпании.
Фотосъёмка для экспортной рекламы АН-10, 1960 год.
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