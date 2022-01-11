Почему советская власть противилась появлению пионерии, и Какую роль сыграли пионеры в истории СССР

Пионеры сегодня.

Скаутинг как исток пионерии

Эрнест Сетон–Томпсон: писатель, естествоиспытатель, художник – анималист и один из основателей движения скаутов./Фото: 900igr.net

Образование пионерии

Пионерский отряд. Фото 1931 года.

Пионерия в СССР в разные годы

Пионерская агитбригада. Фото 30-х годов XX века.

Володя Дубинин, юный разведчик, герой Советского Союза. Погиб в 1942 году, защищая родину от фашистских захватчиков./Фото: moypolk.ru

Торжественный прием в пионеры. Фото 80-х годов XX века.

Исчезновение пионерского движения