Почему советская власть противилась появлению пионерии, и Какую роль сыграли пионеры в истории СССР

Пионеры сегодня.
Пионерами были многие представители старшего поколения. Для кого-то из них эта деятельность была скучной обязанностью. Для других - лучшим временем в жизни. Что это за явление, чем занимались пионеры и почему их в итоге расформировали, читайте в материале.
Скаутинг как исток пионерии
Зародился скаутинг как добровольное юношеское движение, направленное на формирование нужной жизненной позиции молодёжи и не касающееся политики. Основными целями было гармоничное развитее: физическая форма, гибкость ума, духовные ценности.
Полковник Роберт Баден-Пауэлл считается отцом движения. Этот человек написал книгу «Скаутинг для мальчиков», которую зачитывал до дыр император Николай II. Он полностью поддерживал идеи, содержащиеся в книге, по его приказу это произведение было издано в России.
Эрнест Сетон–Томпсон: писатель, естествоиспытатель, художник – анималист и один из основателей движения скаутов./Фото: 900igr.net
В 1909 году был сформирован первый отряд в Царском селе, а ознаменовалось событие костром, взметнувшимся над Павловским парком. За 9 лет в ряды российских скаутов вступило не менее 50000 человек.
Образование пионерии
После прихода советской власти стали возникать различные объединения молодежи, пытающиеся подогнать скаутинг под идеологию новой власти. Появившийся комсомол относился к скаутам отрицательно, боясь соперничества. В 1919 году съезд РКП распустил скаутские отряды.
Но воспитывать детей в духе коммунизма было нужно. О необходимости создания организации, соединяющей идеи коммунизма со скаутской формой, заявила в 1921 году Н.К.Крупская в докладе «О бойскаутизме».
Пионерский отряд. Фото 1931 года.
И опять комсомол был против, утверждая, что продолжение традиций, заложенных при царском режиме, не подходит для советской республики. Под нажимом Крупской была сформирована специальная комиссия, и в 1922 в стране возникли первые группы пионеров, начала выходить газета «Пионерская правда». Было принято решение о повсеместном распространении пионерии. Кстати, название было позаимствовано у писателя Сетона-Томпсона, которым в 1902 году был организован "индейский" лагерь для местных сорванцов, а «пионеры» означало первопроходцы..
Пионерия в СССР в разные годы
Наступила эпоха пионерских отрядов, марширующих под свой гимн «Взвейтесь кострами, синие ночи». Неизвестно, кому из власти так нравился роман Джованьоли «Спартак», но первоначально группы детей именовались «Юные пионеры имени Спартака». Лишь после смерти Ленина они стали «юными ленинцами». Интересно, но и марш пионеров не обошелся без Запада - он был создан А. Жаровым на основе «Марша солдат» Шарля Гуно, только это не афишировалось. Пионеры нередко выясняли отношения со скаутами, или, как их часто называли с «буржуйскими детьми».
Пионерская агитбригада. Фото 30-х годов XX века.
После запрещения скаутинга в 1922 году он стал нелегальным, но не менее сплоченным. Например, у московской организации был свой подпольный клуб, театр, курсы для инструкторов и база в Салтыковке, на которую в 1926 году был совершен налет ОГПУ. По московскому скаутскому делу в этом же году осудили 40 человек, которые отбывали трехгодичные сроки в лагерях и ссылках.
Только в 1936 году в пионеры разрешили вступать и детям «враждебных элементов».
Перед организацией ставились четкие цели, в первую очередь ликвидации неграмотности и подготовка кадров для вступления в комсомол. Большое внимание уделялось предстоящей военной службе, для этого существовала практика сложных походов, игр военной тематики, занятий подходящими видами спорта.
Хотя эксплуатация детского труда в СССР была запрещена, пионеры нередко использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Например, Мамлакат Нахангова из Таджикистана, которой было всего 11 лет, в 1935 году была награждена орденом Ленина за перевыполнение взрослой нормы по сбору хлопка в семь раз.
В 1940 году благодаря книге Гайдара появились первые тимуровцы, которые есть и сегодня. Шаг за шагом пионерия проникала в социальную жизнь.
Когда началась Великая Отечественная война, пионеры вместе с взрослыми боролись за освобождение Родины. Среди них были партизаны, подпольщики, юнги, разведчики. Например, на счету Вали Котика участие в боях, взрыв шести железнодорожных эшелонов и склада, повреждение телефонного кабеля врага, подрыв танка. А вот Петр Клыпа, прототип Саши Акимова из известного фильма «Брестская крепость», после войны стал бандитом и 7 лет провел в лагерях.
Володя Дубинин, юный разведчик, герой Советского Союза. Погиб в 1942 году, защищая родину от фашистских захватчиков./Фото: moypolk.ru
В 50-е годы и дальше, в мирное время, военная направленность этой детской организации медленно отошла в тень. Военные песни вытеснялись песнями о прекрасной советской действительности, походы в леса и отдаленные регионы - «Зарницей».
Торжественный прием в пионеры. Фото 80-х годов XX века.
В 70-80 годы подход к пионерии становился все более формальным. В пионеры принимали всех школьников, достигших 10 лет. Только отличников и активистов – в парадной обстановке, а двоечников - без парадности. А вот дети священнослужителей не вступали в пионеры. И не из-за запретов (отказ от «заблуждений» только приветствовался), а под давлением родителей или же в силу настоящей религиозности.
Значки: октябрятский, пионерский, комсомольский./Фото: www.discuss.ru
Сбор макулатуры или шефство над младшими были не особо интересны детям, пионерия стала восприниматься как нудная обязанность. Были и занимательные мероприятия, но, не все могли почувствовать вкус активной пионерской жизни. К началу 80-х годов пионерия практически потеряла влияние на молодежь.
Исчезновение пионерского движения
После того, как в 1991 году деятельность КПСС была запрещена, решением чрезвычайного съезда ВЛКСМ комсомольская и пионерская организации были распущены. Когда СССР полностью распался, все Дворцы пионеров стали Домами детского и юношеского творчества. Пионерские лагеря были переданы в частные руки и превратились в дорогие туристические базы и пансионаты.
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