СССР 1931 года: 20 уникальных ретро фотографий из путешествия Брэнсона Деку по Советскому Союзу

Извозный промысел. СССР, Москва, 1931 год.

1. Владимирские ворота

Владимирские ворота Китай-города. СССР, Москва , 1931 год.

2. Триумфальные ворота

Тверская Застава и Триумфальные ворота крупным планом. СССР , Москва, 1931 год.

3. Очередь за продуктами

Люди, стоящие в очереди за продуктами. СССР, Москва, 1931 год.

4. Пятницкая улица

Магазины на Пятницкой улице. СССР, Москва, 1931 год.

5. Вина Армении

Огромная очередь в магазин Вина Армении. СССР, Москва, 1931 год.

6. Большой театр

Государственный академический Большой театр Союза ССР. СССР, Москва, 1931 год.

7. Торгсин

Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами на одной из улиц Москвы. СССР, 1931 год.

8. Колокольня

Колокольня на Пятницкой улице. СССР, Москва, 1931 год.

9. ЦУМ

Центральный универсальный магазин. СССР, Москва, 1931 год.

10. Отель Метрополь

Повозки возле отеля Метрополь. СССР, Москва, 1931 год.

11. Остановка транспорта

Остановка транспорта возле Государственного академического Большого театра Союза ССР. СССР, Москва, 1931 год.

12. МХАТ

Второй Московский Художественный театр. СССР, Москва, 1931 год.

13. Очередь на остановке

Огромная очередь на остановке в районе Театральной площади. СССР, Москва, 1931 год.

14. Фасад здания

Фасад здания церкви Николая Чудотворца. СССР, Москва, 1931 год.

15. Оживленная улица

Театральный проезд в сторону Лубянской площади. СССР , Москва, 1931 год.

16. Дом культуры

Дом культуры завода Каучук. СССР, Москва, 1931 год.

17. Памятник Пушкину

Толпы людей у памятника Пушкину. СССР, Москва, 1931 год.

18. Памятник архитектуры

Сухарева башня. СССР, Москва, 1931 год.

19. Извозчик

Извозный промысел. СССР, Москва, 1931 год.

20. Третьяковская галерея

Мальчик возле Государственной Третьяковской галереи. СССР, Москва, 1931 год.