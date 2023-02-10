С нами не соскучишься!

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Золотарева
    Раньше в деревнях ели картошку да капусту и все были здоровые, розовощекие, работящие! И никто не умирал от какой то ...Что вы не знали о...
  • Владимир Байден
    А Иваново надо ехать. Осеменять)))Уголки земли, где...
  • Anlrey Boracow
    За какую душу и с какого конца эти фильмы могут взять? Бред сивой кобылы!6 фильмов, которы...

10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

1. Самый большой водопад в мире стал прототипом Райского водопада из мультфильма «Вверх». Расположен Анхель в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Его высота — почти целый километр вверх!
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея


2. Мир Симбы в мультфильме «Король Лев»: Серенгети — огромный регион равнин и одно из лучших мест в мире, в котором посетители могут наблюдать за львами в их естественной среде обитания.
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

3. Замок Спящей Красавицы: «Новый лебединый замок» расположен на одном из баварских холмов близ австрийской границы. Уолт Дисней впервые увидел Нойшванштайн в 30-е годы прошлого столетия во время путешествия по Европе. Возвышающийся над безлюдными баварскими лесами замок показался аниматору вратами в сказочный мир.
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

4. Белоснежные стены и золотые купола дворца из мультфильма «Аладдин» очень напоминают этот мавзолей. Создатели лукаво умалчивают, откуда они срисовали дворец султана, но на прямой вопрос «А не с Тадж-Махала ли?» отвечать «Нет!» не спешат.
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

5. Действие мультфильма «Принцесса и лягушка» происходит в 1920-х годах, в Новом Орлеане. Решение снять эту историю в Новом Орлеане вызвало множество споров: критики заявили, что декорации мультика содержали намёки на шаманство и рабство. Как бы там ни было, живописная архитектура реального города и его улиц, в особенности французского района, нашла отражение в мультфильме.
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

6. Гора Мон-Сен-Мишель с крепостью, расположенная в 285 километрах от Парижа, на северо-западном побережье Франции, напоминает королевский дворец из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

7. Шотландия является страной истории и легенд, поэтому логично, что студия Дисней решила снять мультфильм «Храбрая сердцем», действие которого проходило бы в этой таинственной стране. Прообразом замка принцессы Мериды послужил разрушенный замок Даннотар, находящийся недалеко от города Абердина.
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

8. Родной город Белль нарисован аниматорами с особенным архитектурным стилем и шармом реального города Рикевира в Эльзасе, что находится в долине Луары во Франции.
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

9. Замок в Атлантиде был основан на образе Ангкор Вата. Художественный руководитель мультфильма так и заявил: «Мы смотрели на архитектуру Камбоджи и нам безумно понравились высокие изящные башни Ангкор-Вата».
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

10. Церковь, расположенная в городе Тронхейм, вдохновила аниматоров на создание ледяного дворца Эльзы, одной из героинь мультфильма «Холодное сердце».
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснеяисточник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

И не забудьте:
10 реальных мест на Земле из мультфильмов ДиснеяПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх