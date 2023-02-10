10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея

1. Самый большой водопад в мире стал прототипом Райского водопада из мультфильма «Вверх». Расположен Анхель в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Его высота — почти целый километр вверх!
2. Мир Симбы в мультфильме «Король Лев»: Серенгети — огромный регион равнин и одно из лучших мест в мире, в котором посетители могут наблюдать за львами в их естественной среде обитания.
3. Замок Спящей Красавицы: «Новый лебединый замок» расположен на одном из баварских холмов близ австрийской границы. Уолт Дисней впервые увидел Нойшванштайн в 30-е годы прошлого столетия во время путешествия по Европе. Возвышающийся над безлюдными баварскими лесами замок показался аниматору вратами в сказочный мир.
4. Белоснежные стены и золотые купола дворца из мультфильма «Аладдин» очень напоминают этот мавзолей. Создатели лукаво умалчивают, откуда они срисовали дворец султана, но на прямой вопрос «А не с Тадж-Махала ли?» отвечать «Нет!» не спешат.
5. Действие мультфильма «Принцесса и лягушка» происходит в 1920-х годах, в Новом Орлеане. Решение снять эту историю в Новом Орлеане вызвало множество споров: критики заявили, что декорации мультика содержали намёки на шаманство и рабство. Как бы там ни было, живописная архитектура реального города и его улиц, в особенности французского района, нашла отражение в мультфильме.
6. Гора Мон-Сен-Мишель с крепостью, расположенная в 285 километрах от Парижа, на северо-западном побережье Франции, напоминает королевский дворец из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».
7. Шотландия является страной истории и легенд, поэтому логично, что студия Дисней решила снять мультфильм «Храбрая сердцем», действие которого проходило бы в этой таинственной стране. Прообразом замка принцессы Мериды послужил разрушенный замок Даннотар, находящийся недалеко от города Абердина.
8. Родной город Белль нарисован аниматорами с особенным архитектурным стилем и шармом реального города Рикевира в Эльзасе, что находится в долине Луары во Франции.
9. Замок в Атлантиде был основан на образе Ангкор Вата. Художественный руководитель мультфильма так и заявил: «Мы смотрели на архитектуру Камбоджи и нам безумно понравились высокие изящные башни Ангкор-Вата».
10. Церковь, расположенная в городе Тронхейм, вдохновила аниматоров на создание ледяного дворца Эльзы, одной из героинь мультфильма «Холодное сердце».
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
10 реальных мест на Земле из мультфильмов Диснея
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии