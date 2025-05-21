Как бороться с пожелтением листьев у чеснока

Этот вопрос интересует многих дачников. Задался им и автор канала — именно он нашёл бюджетное решение, а мы готовы поделиться им со всеми.







Когда страдает зелень, первое, о чём можно подумать, — что ей не хватает азота. Поэтому тут же в ход обычно идет мочевина, разведённая в воде. Но, к сожалению, такой состав не всегда помогает — как и дорогущие средства.

Чтобы помочь своему страдающему растению, нужно разобраться, чего же именно ему не хватает. В случае чеснока это не азот, а калий и сера. Эти компоненты можно восполнить в грунте с помощью простых средств: древесной золы и сульфата магния. 300 граммов первой и 25 граммов второго нужно развести в 10 литрах воды. Настоять в течение ночи, а утром полить чесночную грядку.Пожелтение прекращается уже через несколько дней. А спустя 7–10 суток появляются свежие зелёные листики. Подкормку необходимо проводить в пасмурную погоду либо утром до восхода солнца. Такой раствор долго не хранится: через сутки его полезные свойства практически обнуляются.Обработку необходимо повторять каждые 5 дней. Под каждое растение выливать примерно пол-литра раствора, а в засуху увеличивать дозу. Если же на улице дождь, обработку нужно отложить.Такая подкормка влияет не только на зелень чеснока: головки тоже становятся крупнее и хранятся лучше. А средства настолько недорогие, что и говорить не о чем. Кстати, подкормка спасла ещё и от нашествия луковой мухи. Пользуйтесь!