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Как правильно сушить чеснок

Сушка чеснока — задача не менее важная, чем его выращивание. После уборки чеснок следует правильно просушить — тогда он сохранится до марта!

Как правильно сушить чеснок

Прежде всего чеснок нужно вовремя убрать, чтобы головка не растрескалась. Для этого смотрите на стрелки чеснока: верхушка должна пожелтеть, а нижние листья — засохнуть. При этом дожидаться, когда полностью вся стрелка чеснока пожелтеет, не нужно — иначе чеснок растрескается, и луковица раскроется.

Как правильно сушить чеснок

После этого чеснок следует уложить на ящик с отверстиями для хорошей вентиляции в один ряд (!) и поставить в место, скрытое от солнечных лучей на неделю для просушки. Температура — 25-35 градусов. При этом должна быть хорошая вентиляция. Если таковой не будет, чеснок заплесневеет. Ни в коем случае не выставляйте чеснок на открытое солнце — он получит ожог и будет хуже храниться.

Как правильно сушить чеснок

Когда чеснок хорошо подсушился, далее поступите следующим образом: либо сплетите косичку из сухих стрелок, либо обрежьте стрелки примерно 5 см до головки чеснока и сложите в ящик. В таком виде чеснок простоит до марта!

Как правильно сушить чеснок

Подробнее о том, как правильно сушить чеснок, смотрите в видео ниже:

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сушкаЧеснок
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