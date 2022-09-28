Партийные собрания времен СССР и выговоры для провинившихся

Партийные собрания и выносимые ими выговоры – одна из ярких особенностей жизни в СССР. Заседания парткома нагоняли страх, проникали во все сферы жизни и влияли на будущее простого советского гражданина. Так за что же обычный труженик в СССР мог схлопотать выговор на партсобраниях?









«Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи»

«Все на борьбу с хищениями социалистической собственности!»

Кто не работает – тот не ест!

Аморальное поведение

«Трезвость – норма жизни!»