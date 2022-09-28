Партийные собрания времен СССР и выговоры для провинившихся

Партийные собрания и выносимые ими выговоры – одна из ярких особенностей жизни в СССР. Заседания парткома нагоняли страх, проникали во все сферы жизни и влияли на будущее простого советского гражданина. Так за что же обычный труженик в СССР мог схлопотать выговор на партсобраниях?
«Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи»
Парткомом называли особый комитет, созданный первичной партийной организацией для ведения работы в определенном месте – на заводе, фабрике и других предприятиях. Иначе говоря – партком следил за исполнением указаний и решений партии, обличал тех, кто их не выполнял и доносил наказания за эти нарушения.
Партия играла важнейшую роль в жизни советских граждан. Членство в КПСС – залог успешного карьерного роста, получения премий, поощрений, возможности попасть в очередь на получение жилья и многое другое. Именно поэтому все стремились иметь с партией, а значит и с парткомом, хорошие отношения.
На заводах даже соревновались за возможность попасть в партию. Порой лучшие друзья приносили свою дружбу в жертву возможности получить заветный партийный билет.
Парткомы следили за всеми нарушениями, которые противоречили установкам партии и наказывали за них. Но были наиболее распространенные среди рабочих причины получения выговоров.
«Все на борьбу с хищениями социалистической собственности!»
Несунами в СССР называли работников заводов, фабрик, предприятий, склонных к воровству на рабочем месте. В архивах можно найти множество протоколов заседаний паркткома, итогом которых стало объявление выговоров работникам – коммунистам. Строгий выговор с занесением в учетную карточку получали, например «за использование служебного положения, что повлекло за собой растрату белил и краски».
В эпоху тотального дефицита несуны были весьма распространены. Когда для личного пользования было сложно достать элементарные вещи для ремонта или строительства – краску, гвозди, гайки, болты – соблазн унести это с рабочего места был велик. Попадались при этом далеко не все, а те, кому не повезло, были подвергнуты строгим партийным взысканиям.
Советский сатирический журнал Крокодил
В протоколах партсобраний можно также встретить случаи выноса фуражного овса, который предназначался лошадям караульной службы, вывоза дров из цеха, вынос подшипников с автомобильного завода, хищение реактивов и инструментов. Вообще, с рабочих мест в СССР пытались унести все, что могло пригодиться в домашнем хозяйстве.
На первый раз, учитывая все обстоятельства, рабочий мог отделаться простым выговором или строгим с занесением. А вот если работник был пойман не первый раз, или был замечен в других нелицеприятных делах по отношению к своим товарищам, членам семьи – то его могли исключить из членов КПСС. Борьба с несунами велась постоянно и имела волнообразный характер.
Кто не работает – тот не ест!
Тунеядство осуждалось в СССР как один из самых серьезных проступков. Воодушевленные лозунгами и программами Коммунистической партии, советские граждане самоотверженно трудились, стремясь сдать «пятилетку за 3 года», ходили «на работу – с радостью, а с работы – с гордостью!», и искренне считали, что «ночь – работе не помеха».
На фоне всеобщей самоотверженной трудовой деятельности, лентяи и тунеядцы выделялись своим желанием праздно проводить время и не принимать участие в построении общего счастливого будущего.
Выговоры за «тунеядство на рабочем месте», «необоснованные прогулы», «простой в работе» довольно часто выносились на партсобраниях.
Советский плакат против тунеядства.
Аморальное поведение
Под формулировку «аморальное поведение» попадали все негативные аспекты, способные запятнать личность идеального человека советской эпохи. В протоколах партсобраний можно найти выговоры за «драку на рабочем месте», «дебоширство в общественных местах», «нарушение прав личности другого человека», «за предательство товарищей», «за недостойное поведение по отношению к советской женщине». Говоря откровенно, при желании любой не понравившийся партийным руководителям поступок можно было повести под формулировку «за аморальное поведение».
С особой яростью защищал партком права семьи – ячейки советского общества. По жалобе жены работника в короткие сроки собирали партсобрание и коллективно взывали к совести провинившегося, призывая его опомниться и встать на путь исправления. Жены жаловались на жесткое отношение, измены, безразличное отношение к себе и детям, загулы и отсутствие ночами, за укрывание доходов от семьи, злоупотребление спиртными напитками.
Интересно, что партия имела настолько сильное влияние на советского человека, что после убеждений представителей парткома мужчины могли вернуться в семью, переставали ходить на сторону, меняли отношение к жене и детям. По крайней мере, под страхом общественного порицания.
«Трезвость – норма жизни!»
В советский период огромное количество взысканий, объявленных парткомом организаций, содержат формулировки «за прогулы по пьянке» или «попадание в медвытрезвитель». Пьяниц презирали, считая их признаками разложения в обществе. Их брали на поруки, стыдили, перевоспитывали и возвращали к правильной жизни. Причем возвращением на путь истинный занимались сообща – партком, начальство на предприятии, семья и друзья.
Встречались отдельные выговоры за «нарушение трудовой дисциплины», «брак на производстве», «срыв установленных сроков сдачи». Стоит отметить, что кроме основного смысла решений, принятых парткомом? все они имели показательный воспитательный аспект. Через наказание одного конкретного человека партия стремилась преподать урок всем гражданам СССР. А образ исправимого индивида, которым становился раскаявшийся рабочий, вообще был идеален для того времени.
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