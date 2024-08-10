15 психологических лайфхаков, которые помогут каждому стать счастливым и здоровым

Это должен знать каждый!

1. Полчаса - это много или мало?

Просыпаемся!

2. Ванная как лучший способ снятия стресса

Ванная как лучший способ снятия стресса.

3. Продукты, содержащие эндорфины

Правильные продукты, которые дарят счастье.

4. Долой социальные сети!

Социальные сети - добро или зло?

5. Такое важное «нет»

Это нужно уметь!

6. Смех продлевает жизнь

Смех продлевает жизнь.

7. Пейте воду!

Потому что без воды - и не туды, и не сюды! (с)

8.8-часовой сон

Сон - залог здоровья и хорошего настроения.

9. Чтение книг

Читайте больше!

10. Правильное питание

Правильное питание.

11. Ежедневные прогулки

Ежедневные прогулки - путь к душевному здоровью.

12. Занятия йогой

Погружение в себя.

13. Путешествовать – замечательная идея

Путешествуйте на здоровье!

14. Смысл жизни

Это должен знать каждый!

15. Благодарность

Говорите спасибо!