Изысканный разврат в эротических фото Жана-Филиппа Питера

Жан-Филипп Питер родился в Дакаре (столица Сенегала), но в возрасте 16 лет переехал во Францию для изучения фотографии. Он успел поработать с такими изданиями, как Vanity Fair, Numero и Vogue Великобритания. Жан-Филипп учился у признанных мастеров своего дела: он был ассистентом Мишеля Комте, Жака Дюрана и Яна Артюса-Бертрана.



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В снимках Жана-Филиппа причудливо переплетаются простота композиции, элегантные изгибы прекрасных женских тел и хитрая игра света и тени.







Классическая французская изысканность мастера сочетается с пикантностью этого жанра фотоискусства, создавая отличные с точки зрения визуальной эстетики снимки.







Фотографии Жана-Филиппа Питера способны порадовать глаз даже самых привередливых ценителей прекрасного.



















































































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