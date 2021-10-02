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Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

Иногда для того, чтобы чувствовать себя лучше, достаточно посмотреть на привычные вещи немного под другим углом.

Вот 20 самых недооцененных удовольствий в жизни, которые вы тоже наверняка упускаете.

Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

1. Вы лежите в постели после бурной ночи и понимаете, что сегодня вам не нужно никуда вставать.

2. Когда кто-то, кто вам очень нравится, чешет вашу спину ногтями.

3. Когда что-то, застрявшее между зубами, наконец, выходит.

Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

4. Момент, когда вы видите на горизонте официанта с вашей едой.

5. Когда впервые открываете окна в доме после долгой холодной зимы.

6. Это временное окошко, когда вы сначала час или два не можете заснуть, а потом начинаете понимать, что, наконец, проваливаетесь в сон.

7. Когда вы долго боялись браться за какое-то дело, а сейчас, наконец, доделываете его. Чувство облегчения и выполненного долга в одном лице!

Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

8. Когда после тяжелого рабочего дня вы опускаетесь в горячую ванну.

9. Когда у вас получается насмешить другого человека или даже заставить смеяться всю компанию.

Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

10. Проснуться с чувством, что хорошо отдохнул(а). Это происходит так редко, что в этот день вы действительно чувствуете себя по-особенному.

11. Снять с сушилки выстиранные вещи и поймать запах свежести, исходящий от них.



Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

12. Когда вы весь день испытывали чувство холода, а потом пришли домой и осознали, что здесь намного теплее, чем в офисе.

13. На радио вдруг включили вашу любимую песню. И заканчивается именно в тот момент, когда вы припарковались и готовы выходить.

Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

14. Когда удается выпить послеобеденный коктейль, потому что вы «можете себе это позволить».

15. Когда вы ложитесь на свежую постель в первый раз.

Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

16. Когда вы смеетесь. Обычно мы недооцениваем эту эмоцию, воспринимаем ее как должное. А ведь это так важно: осознавать это удовольствие.

17. Первый глоток воды после долгой прогулки домой в жаркий день.

18. Когда снимаете лыжные ботинки после долгого дня в горах.

Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

19. Когда снимаете мокрые носки и надеваете новые, сухие.

20. Когда вы ложитесь спать сразу после того, как приняли душ.

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