Список жизненных удовольствий, недооцененных многими из нас

Иногда для того, чтобы чувствовать себя лучше, достаточно посмотреть на привычные вещи немного под другим углом.
Вот 20 самых недооцененных удовольствий в жизни, которые вы тоже наверняка упускаете.
1. Вы лежите в постели после бурной ночи и понимаете, что сегодня вам не нужно никуда вставать.
2. Когда кто-то, кто вам очень нравится, чешет вашу спину ногтями.
3. Когда что-то, застрявшее между зубами, наконец, выходит.
4. Момент, когда вы видите на горизонте официанта с вашей едой.
5. Когда впервые открываете окна в доме после долгой холодной зимы.
6. Это временное окошко, когда вы сначала час или два не можете заснуть, а потом начинаете понимать, что, наконец, проваливаетесь в сон.
7. Когда вы долго боялись браться за какое-то дело, а сейчас, наконец, доделываете его. Чувство облегчения и выполненного долга в одном лице!
8. Когда после тяжелого рабочего дня вы опускаетесь в горячую ванну.
9. Когда у вас получается насмешить другого человека или даже заставить смеяться всю компанию.
10. Проснуться с чувством, что хорошо отдохнул(а). Это происходит так редко, что в этот день вы действительно чувствуете себя по-особенному.
11. Снять с сушилки выстиранные вещи и поймать запах свежести, исходящий от них.
12. Когда вы весь день испытывали чувство холода, а потом пришли домой и осознали, что здесь намного теплее, чем в офисе.
13. На радио вдруг включили вашу любимую песню. И заканчивается именно в тот момент, когда вы припарковались и готовы выходить.
14. Когда удается выпить послеобеденный коктейль, потому что вы «можете себе это позволить».
15. Когда вы ложитесь на свежую постель в первый раз.
16. Когда вы смеетесь. Обычно мы недооцениваем эту эмоцию, воспринимаем ее как должное. А ведь это так важно: осознавать это удовольствие.
17. Первый глоток воды после долгой прогулки домой в жаркий день.
18. Когда снимаете лыжные ботинки после долгого дня в горах.
19. Когда снимаете мокрые носки и надеваете новые, сухие.
20. Когда вы ложитесь спать сразу после того, как приняли душ.
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