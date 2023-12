Почему семья Фредди Меркьюри сожгла всё его имущество, кроме одной вещи, и что это за предмет

Фредди исповедовал зороастризм

Певец и автор песен, фронтмен легендарной британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри позирует в Западном Кенсингтоне, Лондон, август 1969 года.

Фредди всегда знал чего хочет и он этого добился.

Семья Булсара переезжает в Великобританию

Фредди стал тем кусочком мозаики, который заняв своё место, превратил клубный коллектив во всемирно известную рок-группу и легенду рока.

Фредди Меркьюри и Мэри Остин.

Самое большое сокровище

Партнёр покойного Фредди Меркьюри Джим Хаттон, племянник, мать Джер Булсара и сестра Кашмира Кук присутствуют на вечеринке в честь открытия нового мюзикла We Will Rock You, основанного на музыке рок-супергруппы Queen и написанного Беном Элтоном.

Альбом марок Фредди Меркьюри хранится в Почтовом музее в Лондоне.

Легендарный певец Фредди Меркьюри умер довольно рано. Культовому музыканту было всего 45 лет . Его жизнь забрала страшная болезнь, которая получила название — чума 20 века, СПИД. Для миллионов поклонников во всём мире это стало настоящей трагедией. Особенно же большим ударом это стало для семьи Фредди. Почему же родственники после похорон предали огню всё имущество рок-звезды, кроме одной вещи и что это был за предмет — далее в обзоре.Фредди Меркьюри был урождённым Фаррухом Булсара. Он появился на свет на Занзибаре в 1946 году. Его родители, Боми и Джер Булсара, были парси-индейцами. Они эмигрировали из современного Ирана, когда их религия, зороастризм, была там заменена исламом. Сбежав от религиозных преследований, они осели на Занзибаре. Вскоре там родился их сын, Фаррух. Пара решила пожить после этого там ещё несколько лет.В раннем детстве Фредди был отправлен в британскую школу-интернат в Бомбее. Именно там впервые проявился его талант к музыке. Мальчик начал учиться сначала игре на фортепиано. Потом преподаватели обнаружили у него недюжинные вокальные способности с широчайшим диапазоном. Фредди без конца экспериментировал с различными музыкальными стилями, пока окончательно не влюбился навеки в рок-н-ролл. Он с юных лет совершенно точно знал чего хочет добиться в этой жизни.В конце концов, семья будущей легенды переехала с Занзибара в Англию. Это случилось в середине 1960-х годов. Фредди тогда был ещё подростком. В Туманном Альбионе он продолжил заниматься своей любимой музыкой. Со временем взял более благозвучный псевдоним Фредди Меркьюри. Начинал сразу в нескольких группах, пока не попал в Queen.Фредди и его семья по-прежнему исповедовали религию зороастризма. Однако его родители были гораздо более преданными. Музыкант же, по мере того, как становился всё более знаменитым, всё меньше и меньше исповедовал свою религию. Хотя он продолжал придерживаться довольно многих своих религиозных убеждений вплоть до своей безвременной кончины в 1991 году.После смерти легендарного рок-певца его семья отметила его религиозные убеждения. Похороны проводил зороастрийский священник. Согласно традициям этой религии почти всё имущество Фредди было предано огню. Однако одну вещь родители пощадили, оставив себе на память о сыне. Это была коллекция марок Меркьюри. Когда-то давно альбом подарил ему отец, а Фредди всю жизнь его хранил, постоянно пополняя коллекцию. Сегодня эта семейная реликвия хранится в Почтовом музее в Лондоне.Куратор музея Джоанна Эспин объяснила значение этой коллекции марок. «Когда Фредди Меркьюри скончался, многие его вещи были сожжены в соответствии с религиозными убеждениями его семьи. Одной из причин, по которой этот альбом решили не уничтожать после смерти Фредди, является то, что он изначально принадлежал его отцу».Куратор также заметила, что коллекция эта не совсем обычная. Она так же сильно отличается от традиционных классических альбомов с марками, как и сам Фредди от всех остальных людей. Даже здесь его экспрессивная уникальная натура проявилась весьма ярко. Эта коллекция как-то больше не о марках даже, а о формах, цветах и узорах. Взгляд на вещи у легендарного певца отличался от всего общепринятого в обществе с раннего детства.К сожалению, этот интересный экспонат Почтового музея не так часто выставляется здесь. Всё дело в том, что он ездит с гастролями по всему миру, где устраивают специальные выставки, посвящённые легендарной рок-звезде. Как и его покойный хозяин, альбом долго не задерживается на месте.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: