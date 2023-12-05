Почему семья Фредди Меркьюри сожгла всё его имущество, кроме одной вещи, и что это за предмет

Фредди исповедовал зороастризм

Певец и автор песен, фронтмен легендарной британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри позирует в Западном Кенсингтоне, Лондон, август 1969 года.

Фредди всегда знал чего хочет и он этого добился.

Семья Булсара переезжает в Великобританию

Фредди стал тем кусочком мозаики, который заняв своё место, превратил клубный коллектив во всемирно известную рок-группу и легенду рока.

Фредди Меркьюри и Мэри Остин.

Самое большое сокровище

Партнёр покойного Фредди Меркьюри Джим Хаттон, племянник, мать Джер Булсара и сестра Кашмира Кук присутствуют на вечеринке в честь открытия нового мюзикла We Will Rock You, основанного на музыке рок-супергруппы Queen и написанного Беном Элтоном.

Альбом марок Фредди Меркьюри хранится в Почтовом музее в Лондоне.