От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Для своей последней книги фотограф Карлос Виллалон (Carlos Villalón) решил проследовать по дорогам коки по Южной и Северной Америке. От племен, живущих в Андах, воспринимающих её как дар от Бога, до колумбийских фермеров, которые выращивают коку и используют это растение в качестве валюты в магазинах и аптеках. И, конечно, путь кокаина на север, в Мексику и США, через кровавые стычки наркодельцов, чтобы оказаться в руках и ноздрях потребителей этого наркотика.









Мужчина, нюхающий листья коки.

Эль-Альто, Боливия, 2007 год.







Мужчина, глотающий мамбе (mambe) — смесь, изготовленную из измельченных листьев коки.

Тропические леса Амазонки, Колумбия, 2015 год.







Тело женщины, погибшей в стычке, связанной с наркотиками.

Эль Пало, Каука, Колумбия, 2011 год.







Члены семьи Лопес оплакивают смерть Луиса Фелипе, 17-летнего парня, которого убили, когда он ждал свою невесту на улице. В начале 2011 года министр внутренних дел Мексики Франсиско Блейк Мора заявил, что туристическое Акапулько стало вторым самым опасным местом в Мексике.

Мексика, 2011 год.







Наркоторговец с голым торсом взвешивает мешки коки, которые фермеры принесли на продажу. В пакете между ногами у него достаточно денег, чтобы купить более 130 килограммов.

Санта-Фе, Колумбия, 2002 год.







Правоохранители оцепили улицу, расследуя убийство молодого члена банды в одном из самых опасных районов города.

Медельин, Колумбия, 2009 год.







Голая женщина с подносом кокаина на вечеринке высших слоев общества.

Сантьяго-де-Чили, 2013 год.







Дети с мачете, работающие на плантациях коки.

Альдеа-де-ла-Плайя, Колумбия, 2003 год.







Саманта, певица наркошансона (или наркокорридос), готовится выйти на сцену.

Рейноса, Мексика, 2009 год.







Член наркобанды смешивает в блендере кокаин, лидокаин и кофеин. В один килограмм кокаина добавляют другие химические вещества, чтобы получить три килограмма смеси.

Медельин, Колумбия, 2009 год.







Парень делает иньекцию спидбола — смеси кокаина и героина.

Южный Бронкс, Нью-Йорк, США, 2015 год.







Измельченные листья коки, известные как мамбе (mambe).

Колумбия, 2015 год.







Каждую неделю проститутки, живущие вдоль реки Кагуан, проходят медицинское обследование. Без этого их не допускают к работе. Проститутки платят за консультации кокаином, которые им дали их клиенты.

Пеньяс Колорадас, Колумбия, 2002 год.







Медработница пытается привести в сознание парня, страдающего от передозировки.

Нью-Йорк, США, 2015 год.



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