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От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Для своей последней книги фотограф Карлос Виллалон (Carlos Villalón) решил проследовать по дорогам коки по Южной и Северной Америке. От племен, живущих в Андах, воспринимающих её как дар от Бога, до колумбийских фермеров, которые выращивают коку и используют это растение в качестве валюты в магазинах и аптеках. И, конечно, путь кокаина на север, в Мексику и США, через кровавые стычки наркодельцов, чтобы оказаться в руках и ноздрях потребителей этого наркотика.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях


Мужчина, нюхающий листья коки.
Эль-Альто, Боливия, 2007 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Мужчина, глотающий мамбе (mambe) — смесь, изготовленную из измельченных листьев коки.
Тропические леса Амазонки, Колумбия, 2015 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Тело женщины, погибшей в стычке, связанной с наркотиками.
Эль Пало, Каука, Колумбия, 2011 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Члены семьи Лопес оплакивают смерть Луиса Фелипе, 17-летнего парня, которого убили, когда он ждал свою невесту на улице. В начале 2011 года министр внутренних дел Мексики Франсиско Блейк Мора заявил, что туристическое Акапулько стало вторым самым опасным местом в Мексике.
Мексика, 2011 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Наркоторговец с голым торсом взвешивает мешки коки, которые фермеры принесли на продажу. В пакете между ногами у него достаточно денег, чтобы купить более 130 килограммов.
Санта-Фе, Колумбия, 2002 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Правоохранители оцепили улицу, расследуя убийство молодого члена банды в одном из самых опасных районов города.
Медельин, Колумбия, 2009 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Голая женщина с подносом кокаина на вечеринке высших слоев общества.
Сантьяго-де-Чили, 2013 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Дети с мачете, работающие на плантациях коки.
Альдеа-де-ла-Плайя, Колумбия, 2003 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Саманта, певица наркошансона (или наркокорридос), готовится выйти на сцену.
Рейноса, Мексика, 2009 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Член наркобанды смешивает в блендере кокаин, лидокаин и кофеин. В один килограмм кокаина добавляют другие химические вещества, чтобы получить три килограмма смеси.
Медельин, Колумбия, 2009 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Парень делает иньекцию спидбола — смеси кокаина и героина.
Южный Бронкс, Нью-Йорк, США, 2015 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Измельченные листья коки, известные как мамбе (mambe).
Колумбия, 2015 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Каждую неделю проститутки, живущие вдоль реки Кагуан, проходят медицинское обследование. Без этого их не допускают к работе. Проститутки платят за консультации кокаином, которые им дали их клиенты.
Пеньяс Колорадас, Колумбия, 2002 год.

От полей до ноздрей: путешествие кокаина в фотографиях

Медработница пытается привести в сознание парня, страдающего от передозировки.
Нью-Йорк, США, 2015 год.

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