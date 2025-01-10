5 аппетитных блюд из овсянки, после которых захочется добавки

Несмотря на всю пользу овсянки, как правило, многие её едят без особого энтузиазма, чаще всего морщась и кривясь при виде невзрачной каши. Тем не менее, существует множество интересных рецептов, благодаря которым даже самая невкусная крупа или хлопья становятся настоящим кулинарным шедевром, с удовольствием уплетаемым взрослыми и детьми.
1. Запеканка
Запеканка из овсянки. \ Фото: ponkf.com.
Запеканка из овсяных хлопьев получается хрустящей и румяной, больше похожей на гранолу, которую так любят и хвалят блогеры во всём мире. Поэтому, если вы хотите попробовать что-то лёгкое, но при этом необычное, то запеките овсянку с тыквой и получите восхитительный десерт на все случаи жизни: перекус, завтрак или посиделки с друзьями.
Ингредиенты:
• Овсяные хлопья – 1 стакан;
• Мякоть тыквы – 0,5 кг;
• Разрыхлитель – 1 пакетик (10 г);
• Соль – 1 щепотка;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Мёд – по вкусу;
• Ягоды или орешки – для украшения.
Овсяная запеканка. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Мякоть тыквы отварить до готовности;
• Остудить и перебить до состояния пюре;
• В глубокой миске смешать молоко с мёдом, овсяными хлопьями, тыквенным пюре и парой столовых ложек подсолнечного масла;
• Добавить разрыхлитель;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Получившуюся смесь выложить в форму для запекания;
• И отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на тридцать минут.
2. С авокадо
Овсяная каша с авокадо и яйцами. \ Фото: i.pinimg.com.
Секрет лёгкого, но при этом сытного завтрака, очень прост. Всё, что вам нужно, так это приготовить овсянку и подать её с авокадо и жареным или варёным яйцом.
Ингредиенты:
• Овсянка хлопья – 1 стакан;
• Авокадо спелый крупный – 1 шт;
• Масло оливковое – для заправки;
• Яйца – 1-2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Микрозелень – 1 стакан;
• Твёрдый сыр – для подачи.
Лёгкий, но сытный и питательный завтрак. \ Фото: blog.uvahealth.com.
Способ приготовления:
• Хлопья вымыть под холодной проточной водой несколько раз;
• Затем отварить до полной готовности и слегка посолить по вкусу;
• Заправить небольшим количеством оливкового масла;
• Яйца обжарить на оливковом масле до лёгкой румяной корочки с двух сторон;
• Присолить и поперчить;
• Выложить на тарелку;
• Авокадо вымыть;
• Удалить косточку;
• Очистить;
• Мякоть нарезать ломтиками;
• Слегка приправить солью и смесью молотых перцев;
• Выложить на тарелку рядом с яйцами;
• Разложить овсянку по порциям и посыпать тёртым сыром;
• Перед подачей украсить микрозеленью.
3. Котлеты
Котлеты из овсянки. \ Фото: archanaskitchen.com.
Если вы не знали, то из овсянки получаются не только вкусные десерты, а и котлеты, которые отлично подойдут для полноценного завтрака или же перекуса. Их можно подавать как самостоятельное блюдо со свежими овощами или зеленью, так и с любым гарниром, а также соусом.
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные – 1 стакан;
• Ядра грецких орехов – 2 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Овсяные котлетки. \ Фото: amiltwin.com.
Способ приготовления:
• Овсянку промыть под холодной проточной водой;
• И отварить до полуготовности;
• Приправить солью;
• Откинуть на дуршлаг и хорошенько остудить;
• Выложить в глубокую ёмкость или чашу блендера;
• Добавить дроблённые ядра грецких орехов, кинзу и очищенный чеснок;
• Перебить всё до густой массы с мелкой крошкой;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать;
• Сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве оливкового масла.
4. С сухофруктами и орешками
Овсянка с ягодами и орешками. \ Фото: i.ytimg.com.
Нет ничего проще простого, чем приготовить кашу. Да вот только не всегда она получается вкусной, тем более, если речь заходит об овсянке. Впрочем, ситуация поправима. Вам понадобится кокосовое молоко, сухофрукты и микс орехов.
Ингредиенты:
• Овсянка хлопья – 1 стакан;
• Молоко кокосовое – 0,5 л;
• Сухофрукты – 1 горсть;
• Микс очищенных орешков – 1 горсть;
• Мёд – по вкусу.
Овсяная каша с ягодами. \ Фото: ahintofrosemary.com.
Способ приготовления:
• Овсянку промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Затем залить кокосовым молоком и отварить до готовности;
• Слегка остудить;
• Добавить мёд по вкусу;
• Перебить блендером до кремообразного состояния;
• Разложить порционно;
• Украсить мелконарезанными сухофруктами и дроблёнными орешками.
5. Сырники
Сырники из овсянки. \ Фото: bing.com.
И напоследок, ещё одно оригинальное блюдо из овсянки – румяные сырники, которые отлично сочетаются с ягодами, сметаной или мёдом.
Ингредиенты:
• Овсяные хлопья – 0,5 стакана;
• Творог жирный – 1,5 стакана;
• Мёд – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Крахмал – 1 ст.л;
• Масло оливковое – для жарки.
Овсяные сырники. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Овсянку промыть пару раз под холодной проточной водой;
• Затем отварить до полуготовности;
• Хорошенько отсудить;
• Смешать с творогом, корицей, мёдом и крахмалом;
• Хорошенько перемешать;
• Из получившейся массы сформировать сырники;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве оливкового масла.
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