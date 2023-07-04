5 самых опасных и необычных дорог со всего мира

Самые опасные дороги всего мира.
Автомобильная авария - это одна из самых распространенных катастроф, которые случаются на шоссе. Ежегодно по всему миру на трассах происходит множество неприятных ситуаций, от которых травмируются и погибают люди. В нашем сегодняшнем обзоре представлены 5 самых опасных дорог со всего мира.
1. Опасная дорога - South Yungas Road
Опасная дорога в Боливии под названием - South Yungas Road.
Yungas Road – это самая опасная дорога, которая находится в Боливии. Продолжительность этого пути составляет целых 70 километрах, на которых ежегодно разбиваются около 35 машин, и погибает приблизительно 150 человек. Данный проход был сооружен заключенными из Парагвая еще в далеком 1930 году. Также стоит отметить, что кроме как Yungas Road у трассы существует еще одно название "Дорога смерти".
2. Опасный мост пересекающий реку Витим
Одна из самых опасных дорог пересекающая реку под названием - Витим, которая находится в Сибири, Россия.
Мост, пересекающий реку Витим, является одним из самых опасных путей в мире. Его конструкция очень проста и было собрана из дерева. Стоит отметить, что продолжительно дороги составляет 570 метров. Еще более небезопасным этот путепровод становится зимой, когда при минусовой температуре, он превращается в заледеневший каток.
3. Двухполосная Атлантическая дорога
Двухполосная Атлантическая дорога.
Атлантическая дорога - это часть двухполосного пути в Норвегии, продолжительность которого составляет приблизительно 8.3 километра. Стоит также отметить, что дорога было построена еще в 1989 году. Благодаря своему необычному расположению данное шоссе попало в наш сегодняшний список «Самых опасных дорог всего мира».
4. Каракорумское шоссе Пакистан — Китай
Одна из самых опасных дорог - Каракорумское шоссе Пакистан — Китай.
Каракорумское шоссе – является самой высокой и небезопасной дорогой в мире, её продолжительность составляет приблизительно 1300 километров, а высота 4693 метра. Стоит также отметить, что шоссе было построено по Великому Шелковому Пути.
5. Самая длинная и опасная дорога Бразилии - BR-116
Самая длинная и опасная дорога Бразилии под названием - BR-116.
BR-116 – является второй самой продолжительной и опасной дорогой в Бразилии. Начинается эта трасса в Порто Аллегрэ и тянется до Рио-де-Жанейро. Стоит также отметить, что шоссе проходит через опасные скалы и темные туннели, пробуренные в камнях.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии