17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Наверняка вы уже начали смотреть новый сезон сериала «Игра престолов». Если вам нравится сериал, то обязательно понравятся и эти коктейли. Здесь, как и в случае с героями эпопеи, можно найти вариант на любой вкус.









«Пламя и кровь», коктейль дома Таргариенов. Автор — Gruszka z Fartuszka

Травяной «Валар Моргулис». Автор — Джейк Бургер, главный винокур в Portobello Road Gin

Шоколадно-ванильный «Белый ходок». Автор — A Heaping Spoonful

Яблочно-коричный «Красный змей». Автор — Sugarandsoul.co

«Зима близко», тини дома Старков. Автор — Gruszka z Fartuszka

Имбирно-клюквенная «Игритт». Автор — Double Neat

«Поцелованная огнем», коктейль из эля и томата. Автор — Джейк Бургер, главный винокур в Portobello Road Gin

«Вырастая — крепнем», коктейль дома Тиреллов. Автор — Gruszka z Fartuszka

Пунш «Кровь дракона». Автор — Эмманюэль Пана, Domaine Select Wine & Spirits

Цветочный «Лев и роза». Автор — Джейк Бургер, главный винокур в Portobello Road Gin

«Семья, долг, честь», коктейль дома Талли. Автор — Gruszka z Fartuszka

Шот из имбиря и водки «Игла». Автор — A Heaping Spoonful

Горящий коктейль «Зима близко». Автор — Джейк Бургер, главный винокур в Portobello Road Gil

«Нам — ярость», коктейль дома Баратеонов. Автор — Gruszka z Fartuszka

Коктейль с шампанским «Матерь драконов». Автор — A Heaping Spoonful

Апельсиново-имбирный коктейль дома Грейджоев «Мы не сеем». Автор — Gruszka z Fartuszka

Олд Фэшн «Вороны». Автор — Тэд Кардукки, бармен, миксолог и сооснователь Tippling Bros