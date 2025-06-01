Зачем европейские автомобилисты обклеивают своим машины скотчем

В каждом уголке Земли есть свои традиции, привычки, а также житейские хитрости. Последние, как правило, вырабатываются во многом благодаря специфике местного быта. Например, во многих странах Европы автомобилисты обклеивают своим машины скотчем. Со стороны выглядит все это по меньшей мере странно. Самое время разобраться, что к чему в данном вопросе.

Зайдем, как говорится, с козырей и сразу заявим, что обклеивают свои автомобили жители стран Западной Европы вовсе не скотчем (это уже наши соотечественники так этот материал окрестили). На самом деле это специальная пленка, которая продается в тамошних автомобильных магазинах. Назначение у нее всего одно – осуществлять защитную функцию. Стоит такая пленка сущие копейки, а эффект оказывает вполне ощутимый. Используют ее европейцы буквально «не от хорошей жизни».«Плохая жизнь» в свою очередь заключается в широком распространении автомобилей. Наиболее остро данная проблема стоит, конечно же, в больших городах, мегаполисах с миллионным населением. Там наиболее высокая вероятность не только ДТП, но и всевозможных мелких происшествий, в первую очередь на парковке . Такие происшествия в абсолютном большинстве случаев оставляют незадачливому водителю парочку царапин на кузове и пластиковых элементах на память. В свою очередь защитная пленка во многом решает проблему, позволяя сократить количество мелких дефектов на узких улочках и стоянках. Интересно, что обклеивается пленкой не весь автомобиль, а только наиболее уязвимые его места . Как правило, это выпуклые элементы – дверные ручки, боковые зеркала, бампера и т.п.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: