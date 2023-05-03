Откуда взялись таинственные дыры в антарктическом льду?

В 1974, 1975 и 1976 годах на берегах Западной Антарктиды существовали три большие полыньи, до 2016 года новых существенных дыр во льдах не появлялось. А затем спутники засняли гигантскую полынью площадью 80 тысяч квадратных километров, и она вызвала нешуточный интерес гляциологов и климатологов. Они решили разобраться наконец, что же это такое, опасно ли это, и если да, то чем.
Чтобы всё выяснить, учёные снабдили морских тюленей специальными датчиками, измеряющими температуру, солёность воды и количество углерода. Такие же датчики были прикреплены к судам, плавающим в этих водах, а кроме того, некоторые датчики были отпущены в свободное плавание. Оказалось, что причина довольно неожиданна, и корни её лежат в погодных условиях.
Совокупность собранных данных дала учёным понять, что полыньи образуются из-за сильных штормов и подводных течений. Исследователи уже подозревали, что штормы сыграли определенную роль в создании полыней в последние годы. Штормы, даже сильные, — это норма для арктической зимы, иногда скорость ветра там составляет более 100 метров в секунду. Сильные штормы создавали ветер и волны, которые смешивали воду вертикально, поднимая теплую и более солёную воду со дна океана. Именно это и растопило лёд в некоторых местах, создав полыньи.
Теперь климатологи опасаются, что тепло, которое выделяют полыньи, может изменить климат на всей планете. Кажется, что его количество ничтожно, океан там теплее всего на 0,2 градуса по Цельсию, но климат — это хрупкая система, и даже такие незначительные нарушения могут привести к серьёзным последствиям. Впрочем, ничего однозначного на этот счёт климатологи не говорят.
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