Поэтическая шляпа: В чем заключается секрет знаменитого вьетнамского головного убора

Согласно легенде, коническую шляпу вьетнамцам подарила богиня / Фото: zefirka.net

Мифическая богиня укрыла земли от постоянных дождей и обучила людей земледелию / Фото: tnuva.ru

Жители Вьетнама научились делать Non La из подручных материалов / Фото: hanoilocaltour.com

Незамысловатая на первый взгляд Нон Ла имеет свои секреты в изготовлении / Фото: Pinterest

1. Ручная работа

Нон Ла изготавливаются только вручную, их производством могут заниматься целые деревни / Фото: nationalgeographic.com

2. Шестнадцать колец

Каркас классических вьетнамских головных уборов состоит строго из шестнадцати колец / Фото: vietfuntravel.com

3. Поэтическая шляпа

Коническая поэтическая шляпа Non Bai Tho, в отличие от классических вариантов, содержит сюрприз / Фото: en.baobacgiang.com.vn

Нон Ла не утратили свою популярность и сегодня, шляпы с удовольствием носят деревенские и городские жители / Фото: divo-ra.blogspot.com

Вьетнам у большинства людей в первую очередь ассоциируется со шляпой в форме конуса, имеющей название Non La. Появился этот головной убор очень давно. Он был изображен на ряде археологических находок, которые относятся к периоду 2 500-3 000 г. до н . э. Вообще история появления этой шляпы и методы ее изготовления таят в себе достаточно много занимательных моментов.Если верить легенде, то корни Нон Ла уходят в то время, когда вьетнамцы начинали заниматься земледелием. Люди не могли вырастить себе продукты питания, так как им мешали регулярные сильные дожди. В один из дней к ним с неба спустилась настоящая богиня в интересном коническом головном уборе, сделанном из четырех листьев круглой формы.Она укрыла вьетнамские земли от беспрерывно льющейся воды своей шляпой и помогла людям освоить науку выращивания ряда сельхозкультур.После того, как богиня покинула людей и вернулась в свою среду обитания, те из уважения к ней создали аналогичные по внешнему виду шляпы. Материалом для них стало то, что они отыскали в окрестных лесах.В реальности занимательных фактов об этой шляпе предостаточно.Один из них заключается в том, что такие головные уборы – продукт ручного труда, хоть и продаются в огромнейших количествах. Даже специальных станков для их изготовления не существует. Ни один механизм не сможет справиться с выполнением необходимых манипуляций. В центре и на севере Вьетнама производством Non La занимаются целыми деревнями.Классические шляпы делают на специальном каркасе из шестнадцати колец. Количество не оговаривается. Это число магическое и оно подходит для создания головных уборов правильной формы практически идеально. Но это не единственная причина. Именно число 16 связывают здесь с возрастом. Местные считают, что безупречно красивой девушка является именно в шестнадцатилетнем возрасте.В самом начале у Non La было достаточно много форм. В настоящее время подразумевается именно коническая поэтическая шляпа, которая называется Non Bai Tho. Ее создатель – мастер Bui Quang Bac. Он стал знаменитым в связи с неординарным решением. В шестидесятых годах прошлого столетия во время изготовления шляпы между ее слоями он разместил страницы, на которых были написаны стихи, красивые изображения горы, а также города Хьюэ. В итоге появился головной убор с сюрпризом, так как все эти творческие проявления рассмотреть можно исключительно на просвет.Кстати, Нон Ла носят не только деревенские, но и городские жители и в наше время.