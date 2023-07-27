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Неожиданный ингредиент для вкусной яичницы, который поможет даже тем, у кого с готовкой не складывае


Секретный ингредиент для супервкусной яичницы.

Секретный ингредиент для супервкусной яичницы.


Яичница – главное блюдо в меню холостяков и всех, у кого с готовкой как-то не сложилось. Кажется, что может быть проще и бесхитростнее? Но, как по секрету рассказал один известный шеф-повар, даже яичницу можно усовершенствовать. И сделать это всего лишь с помощью простого и доступного ингредиента. Зато вкусно станет, как в ресторане!

Все ещё готовите скучную яичницу?

Все ещё готовите скучную яичницу?

 

Не любите яичницу? Вы просто не умеете её готовить! Даже примитивное и доступное первокласснику блюдо можно превратить в приятный завтрак, которым не стыдно и гостей накормить. А начать можно с вот такой простой модификации, которую точно каждый осилит с первого раза.
Этот золотистый цвет получился не просто так.

Этот золотистый цвет получился не просто так.


Чем вы обычно приправляете яичницу? Солью и перцем? Вчерашний день! Ладно, перец можно пощадить. А вот соль популярный шеф-блогер и автор книг по кулинарии Джой Уилсон (Joy Wilson) советует заменить соевым соусом. Да-да, тем самым, который всегда подают к суши-ролам и другим блюдам азиатской кухни.




Соевый соус – не только для риса.

Соевый соус – не только для риса.

 

В чём секрет? А в том, что соус придаёт белковым блюдам насыщенный вкус и помогает организму лучше их усваивать. О чём давно знают все поклонники азиатской кухни. Но и это ещё не всё. В отличие от соли, которая буквально локализируется на отдельных участках яичницы, соус помогает «подсолить» блюдо равномерно. А, значит, каждый кусочек блюда будет идеально вкусным.
Вкусно, как в ресторане!

Вкусно, как в ресторане!

 

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Неожиданный ингредиент для вкусной яичницы, который поможет даже тем, у кого с готовкой не складывае

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Неожиданный ингредиент для вкусной яичницы, который поможет даже тем, у кого с готовкой не складываеПодписаться на мой Instagram
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