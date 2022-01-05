25 персонажей из реальной жизни, которые точь-в точь похожи на героев мультфильмов

Ожившие герои мультфильмов.

1. Ленивец Блиц из мультфильма «Зверополис»

Хоть улыбки у них и похожи, все же девушка действует быстрее пушистого героя мультфильма.

2. Юный скаут Рассел из мультфильма «Вверх»

Поразительное сходство и великолепный косплей.

3. Дракончик Беззубик из мультфильма «Как приручить дракона»

У кота тот же окрас, тот же цвет глаз… чем не прототип для черного дракона?

4. Суперзлодей Грю из мультфильма «Гадкий я»

Интересно, сопровождают ли тайно миньоны своего работодателя?

5. Бивис из мультсериала «Бивис и Баттхед»

Кажется нереальным, но такой человек действительно существует!

6. Лев Шрам из мультфильма «Король-лев»

Актер Джейсон Момоа (Jason Momoa) в роли Кхала Дрого очень похож на льва, вплоть до шрама на брови.

7. Мастер Шифу из мультфильма «Кунг-фу Панда»

Возможно, необычная внешность сердитого кота нашла воплощение в маленьком учителе Неистовой Пятерки.

8. Инопланетянин Крэнг в экзокостюме из мультсериала «Черепашки-ниндзя»

Просто не слишком удачная фотография маленькой девочки в розовом платье.

9. Супергерой Бэтмен из одноименного фильма

Большой и серьезный кот с окрасом в виде маски супергероя.

10. Фея Мэривеза из мультфильма «Спящая красавица»

Сходство феи с принцессой Нидерландов Беатрикс Вильгельминой Армгард придает шляпа с шарфом.

11. Странноватый ленивец Сид из мультфильма «Ледниковый период»

Обратите внимание на огромный нос, длинную шею и большие глаза этой собаки породы грейхаунд.

12. Нед Фландерс из мультсериала «Симпсоны»

Во всем мире есть множество людей, которые внешне похожи на этого персонажа.

13. Эггс из мультфильма «Семейка монстров»

Мальчику из мультфильма забыли дорисовать ресницы, тогда глаза стали бы более выразительными.

14. Матушка Готель из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

Актриса Лиза Эдельштейн (Lisa Edelstein) имеет много сходных черт с мультипликационной героиней.

15. Синтия из мультфильма «Неугомонные детки»

Раскрыт секрет стиля американской актрисы и певицы Майли Сайрус (Miley Cyrus).

16. Туранга Лила из мультфильма «Футурама»

Практически полное сходство, если бы не глаза.

17. Принцесса Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем»

Маленькая рыжеволосая Лиззи и бесстрашная героиня мультфильма.

18. Девочка Даша из мультсериала «Даша-путешественница»

Маленькая девочка выглядит точно так же, как любимая мультипликационная героиня.

19. Мистер Картофельная голова из мультфильма «История игрушек»

Актеру Стиву Харви (Steve Harvey) не хватает черной шляпы-котелка на голове.

20. Мистер Спейсли из мультсериала «Джетсоны»

Американский актер Дэнни Де Вито (Danny DeVito) выглядит и улыбается так же, как и герой мультсериала.

21. Леди с кошками из мультсериала «Симпсоны»

Она существует на самом деле!

22. Моррис «Мо» Лестер Сизлак из мультсериала «Симпсоны»

А вот бабочки кинорежиссеру Винсу Офферу (Vince Offer) все же не хватает.

23. Суперзлодей Загадочник из мультсериала «Бэтмен»

Актер и иллюзионист Нейл Патрик Харрис (Neil Patrick Harris) в чем-то похож на героя Эдварда Нигму.

24. Квазимодо из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»

Лицо боксера после окончания поединка выглядит довольно похоже.

25. Эксцентричная Круэлла Де Виль из мультфильма «101 далматинец»

Если судить по выражению лица, эта женщина вполне может соответствовать злой героине.