Горные гориллы из Руанды

Гориллы — самые крупные и могучие представители отряда приматов. Сегодня мы побываем в Национальном парке Вулканов и увидим очень редких черных горных горилл.







Национальный парк Вулканов (официально именуемый «Вирунга») расположен на границе Руанды с Заиром. В парке расположены пять из восьми вулканов Вирунга: Карисимби, Бисоке, Мухабура, Гахинга и Сабиньо. Склоны потухших вулканов заросли древним влажным тропическим лесом (называемым здесь «вирунга»), и в воздухе постоянно висит туманная пелена.



Часть парка находится под защитой государства с 1925 года. Целью основания парка была защита горилл от браконьерства, и парк являлся первой в Африке охраняемой природной территорией.



1. Черные горные гориллы — визитная карточка парка и всей Руанды. Они очень редкие, ведь всего их осталось не более 650 особей в мире. Половина всей мировой популяции горилл живет именно в парке вулканов Вирунга.



Национальный парк Вулканов, Руанда, 4 сентября 2015. (Фото Ben Curtis):







2. Горная горилла — один из двух подвидов восточных горилл и подвид находится на грани исчезновения. (Фото Ben Curtis):







3. Этот подвид занимает второе место по величине среди приматов, уступая только восточным равнинным гориллам. В среднем, взрослые самцы горных горилл имеют вес до 195 кг, при росте в 150 см. Самки значительно уступают самцам — около 100 кг при высоте 130 см. (Фото Ben Curtis):







4. Между восточной горной гориллой и восточной равнинной гориллой существует около 29 морфологических различий, обусловленных адаптацией к жизни на разных высотах над уровнем моря. (Фото Ben Curtis):







Мех горных горилл гуще и длиннее, чем у других видов, что позволяет им жить в местностях с более прохладным климатом.



5. Ой, простите! Национальный парк Вулканов, Руанда, 4 сентября 2015. (Фото Ben Curtis):







6. Горриленок. (Фото Ben Curtis):







7. Папаша показывает, кто в джунглях хозяин. Мамаша вникает. (Фото Ben Curtis):







8. Горные гориллы ведут, в основном, наземный образ жизни, передвигаясь на четырёх конечностях. Однако, они неплохо лазают по деревьям, особенно молодые особи. (Фото Ben Curtis):







9. Рука горной гориллы. (Фото Ben Curtis):







Гориллы питаются растительностью: листья, побеги и стебли составляют около 86 % их рациона. Также они не откажутся от коры деревьев, корней, личинок насекомых и улиток.



10. Важная персона. (Фото Ben Curtis):







Взрослые самцы могут съесть до 34 кг растительности в день, в то время как самки съедают не более 18 кг.



11. Рейнджеры, охраняющие горных горилл. Национальный парк Вулканов, Руанда, 4 сентября 2015. (Фото Ben Curtis):







12. Пейзажи Национального парка Вулканов. (Фото Ben Curtis):







13. Думу думает. Как и все гориллы, горыне имеют тёмно-карие глаза обрамлённые чёрными кольцами. (Фото Ben Curtis):







Национальный парк вулканов в Руанде является известным центром экологического туризма. Организованы походы в парк для посещения групп горных горилл. В сухой сезон в парке можно забраться на вулканы горной цепи, откуда открываются великолепные виды.



14. Прибывающих в парк туристов развлекают местные танцоры. (Фото Ben Curtis):







15. Неподалеку от Национального парка Вулканов работают местные фермеры. (Фото Ben Curtis):







16. Работа кипит. (Фото Ben Curtis):







17. Любопытный малыш. (Фото Ben Curtis):







18. Горные гориллы — очень редкий вид на грани исчезновения. Национальный парк Вулканов, Руанда, 4 сентября 2015.







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