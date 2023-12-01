Как изменялись собачьи ошейники от Древнего Египта до наших дней: Шипы, замки и бриллианты

Собаки сопровождают людей несколько тысяч лет как верные помощники, защитники и компаньоны. Сегодня уже неизвестно, кто первый придумал надеть на пса ошейник и при каких обстоятельствах случилось это знаковое событие. Зато о том, как выглядели ошейники в древности и с какого времени собаки стали их носить, нам кое-что известно. Благодаря сохранившимся до наших дней экстравагантным собачьим ошейникам прошлых эпох можно судить об истории использования нашими предками этих умных и верных животных.
Египетские произведения искусства
Как известно, древние египтяне очень любили своих кошек. Однако собак они любили не меньше. Им тоже поклонялись, почитая как охотников и защитников, и пес всегда имел привилегированное положение спутника своего хозяина на охоте.
Древнеегипетский ошейник – настоящее произведение искусства. /Фото: lavocedigenova.it
Несмотря на то, что от древнеегипетской цивилизации нас отделяют тысячи лет, уже тогда владельцы собак активно использовали ошейники и поводки. Самые древние из них, обнаруженные археологами, датируются 3–3,5 тысячелетиями до нашей эры. Причем, их изготовление и обработка были на таком высоком уровне, что, в отличие от повседневных современных аналогов, ошейники Древнего Египта можно назвать настоящими произведениями искусства.
Чаще всего ошейники в египетских собак делали из кожи, нанося на них надпись с кличкой животного. Имена обычно отражали характеристику собаки: «Смелый», «Надежная», «Антилопа».
Фрагмент барельефа 2490-2323 гг. до н. э. Египетский известняк Старого Царства. На собаке нечто наподобие ошейника.
Древняя Греция
Металлические зубчатые ошейники появились в обиходе собаководов еще в Древней Греции: фермеры надевали их своим рабочим собакам. Очень похожие ошейники позже использовали в Средневековой Европе, о чем мы еще расскажем.
Овчарок облачали в ошейники из кожи, окантованные шипами-иголками. Они защищали пса от укуса волков при защите стада.
Кстати, греческие пастухи выбирали для такой работы собак с уравновешенной психикой: с одной стороны, умных и бесстрашных, а с другой – не слишком агрессивных. Ведь пес должен был, с одной стороны, иметь достаточную силу для того, чтобы противостоять нападению диких хищников, но с другой – быть послушным и дружелюбным по отношению к людям, а также к стаду. Кроме того, для работы по охране скота древние греки выбирали белых собак, чтобы их было хорошо видно в темное время суток. А вот питомцы, охранявшие дом, имели, как правило, темный окрас, чтобы можно было напасть на злоумышленника неожиданно.
Ошейники с шипами придумали еще в Древней Греции, и уже потом их стали использовать европейцы.
В городах древние греки разводили маленьких собачек, которых называли «алопекис» (древняя порода примитивного типа, которая существует до сих пор, правда, официально не признана). Это были типичные песики-компаньоны, которые все свое время проводили в доме с хозяйкой и ее детьми.
Древнеримские ошейники
Знаменитая находка, найденная при раскопках древней Помпеи – собака, погибшая вместе со своим юным хозяином и олицетворяющая преданность четвероногого друга. Ошейник, обнаруженный на шее животного, погребенного под потоками вулканического пепла и пемзы, ученые исследовали при помощи инфракрасного излучения. Это помогло разглядеть на нем благодарственную надпись в знак того, что собака трижды спасла хозяину жизнь.
Застывшая собака Помпей в ошейнике с благодарственной надписью за преданность.
В Древнем Риме псов часто изображали на мозаиках, украшающих полы общественных зданий, тротуаров и площадей. И, как правило, на таких рисунках животные были в ошейниках. Типичный пример такого изображения – мозаика, обнаруженная в Помпеях в так называемом Доме трагического поэта и в наши дни получившая большую известность. Возле черной мозаичной собаки в ошейнике можно разглядеть надпись: Cave Canem, что в современной интерпретации можно перевести с латыни как «Осторожно, злая собака!». Подобные предостерегающие надписи были типичны для того времени.
Собака в ошейнике и надпись Cave canem на полу дома в Помпеях.
Средние века: главное - функциональность
В Средневековой Европе собаки были незаменимыми помощниками на охоте, а также их часто использовали для выпаса и охраны стада. Ошейники, которые носили эти животные, были в основном утилитарными и строго соответствовали специфике их работы. Простые кожаные, например, носили псы, участвующие в охоте на кабанов и зайцев. Эти ошейники служили в основном для идентификации животного и для прикрепления поводка, хотя чаще на охоте для управления собаками владельцы все же использовали палки.
Франция, 1412–1416 гг.
Так выглядел типичный средневековый ошейник для собаки. /Фото:staffstyle.ru
В Средние века овчарки, как и в древности, носили ошейники с шипами для защиты от волчьих зубов. Однако справедливости ради стоит отметить, что уберечь собаку эти кованые ошейники могли не всегда.
Старинные ошейники, представленные в музее Великобритании.
А вот во время охоты на кабанов, которые были даже опаснее волков, собаки были одеты в доспехи, защищенные крупными рыбьими костями, а шеи их также украшали широкие кожаные ошейники с коваными выступами или шипами.
Защитный кованый ошейник XVII века (Германия).
Компаньоны для всех
В эпоху Возрождения собаки-компаньоны перестали быть просто признаком роскоши на королевских дворах – их все чаще стали заводить дома представители растущего среднего класса. В связи с этим появились ошейники, изготовленные из более дешевых материалов.
Это были произведения искусства, но постепенно ошейники стали более простыми.
Теперь ошейники как художественные изделия или средства защиты уступили место простым, не украшенным кожаным аналогам, тут же получившим широкое распространение по всей Европе. На таком ошейнике были лишь кольцо для поводка и табличка с информационной надписью (например, кличка пса и имя его владельца).
Последнее было связано прежде всего с введенными правилами регистрации собак: с помощью ошейника можно было легко определить, зарегистрировано ли животное.
Металлический ошейник с гравировкой, Англия, XVIII в. На нем указано имя собаки, а также дата и место ее регистрации: 1884 год, Нью-Йорк. /Фото:opa.kg
Также в Средневековой Европе получили распространение металлические ошейники-цепи для собак, на которых также была гравировка.
Интересная разновидность:ошейники-цепи.
Кстати, интересной разновидностью в те времена был ошейник с висячим замком спереди: ключи от него имел только владелец, и это было прямым доказательством того, что животное принадлежит ему.
Ошейник с замком, открыть который мог только владелец собаки.
Красота и функциональность
Собаки представителей привилегированных слоев населения XVII века носили декоративные ошейники. Благодаря развитию новых технологий, стали появляться необычайно красивые изделия, изготовленные из серебра, золота, бронзы с более сложной гравировкой или штамповкой, а также кожаные, украшенные сверкающими камешками или колокольчиками.
Викторианский латунный ошейник, датированный 1844 годом. /Фото:bonhams.com
На ошейнике обычно было выгравировано имя не собаки, а ее хозяина. Уже в те времена богатые владельцы пропавших собак были готовы выплатить щедрое вознаграждение человеку, который вернет потерянного питомца.
Собаки аристократии на диптихе Давида Герарда «Суд Камбиса». / Музей Гронинге, Бельгия.
Великолепные дорогие ошейники, изготовленные на заказ, также использовали в качестве награды для победителей различных собачьих шоу и соревнований.
Ошейник с бриллиантами. XIX век. /Фото:staffstyle.ru
Современные ошейники рядовых собаководов уже сложно назвать произведениями искусства – в моде функциональность. И нам остается лишь любоваться затейливыми ошейниками прошлых веков, удивляясь фантазии мастеров.
Текст: Анна Белова
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