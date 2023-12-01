Как изменялись собачьи ошейники от Древнего Египта до наших дней: Шипы, замки и бриллианты

Египетские произведения искусства

Древнеегипетский ошейник – настоящее произведение искусства. /Фото: lavocedigenova.it

Фрагмент барельефа 2490-2323 гг. до н. э. Египетский известняк Старого Царства. На собаке нечто наподобие ошейника.

Древняя Греция

Ошейники с шипами придумали еще в Древней Греции, и уже потом их стали использовать европейцы.

Древнеримские ошейники

Застывшая собака Помпей в ошейнике с благодарственной надписью за преданность.

Собака в ошейнике и надпись Cave canem на полу дома в Помпеях.

Средние века: главное - функциональность

Франция, 1412–1416 гг.

Так выглядел типичный средневековый ошейник для собаки. /Фото:staffstyle.ru

Старинные ошейники, представленные в музее Великобритании.

Защитный кованый ошейник XVII века (Германия).

Компаньоны для всех

Это были произведения искусства, но постепенно ошейники стали более простыми.

Металлический ошейник с гравировкой, Англия, XVIII в. На нем указано имя собаки, а также дата и место ее регистрации: 1884 год, Нью-Йорк. /Фото:opa.kg

Интересная разновидность:ошейники-цепи.

Ошейник с замком, открыть который мог только владелец собаки.

Красота и функциональность

Викторианский латунный ошейник, датированный 1844 годом. /Фото:bonhams.com

Собаки аристократии на диптихе Давида Герарда «Суд Камбиса». / Музей Гронинге, Бельгия.

Ошейник с бриллиантами. XIX век. /Фото:staffstyle.ru