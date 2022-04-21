Внучка преподнесла бабушке трогательный подарок: полнейшее преображение

Как внучка бабушку порадовала.

Подчёркнутые брови – уже половина красивого макияжа.

Куда же без хайлайтера?

«Full face» почти готов.

Всего-то ресницы, а сколько сразу кокетства.

Бабушка просо засияла!

Такой счастливой Кристина её давно не видела.