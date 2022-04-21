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Внучка преподнесла бабушке трогательный подарок: полнейшее преображение


Как внучка бабушку порадовала.

Как внучка бабушку порадовала.

 

Как напоминает самый лучший в мире крокодил, к сожаленью, день рождения – только раз в году. А юбилей в целых 70 лет – и вовсе раз в жизни. Но пусть годы идут, женщины остаются женщинами. И хотят выглядеть красиво. А потому подарок, который эта девушка подарила своей бабушке, точно тронул её до глубины сердца. И вас тронет, когда вы дочитаете этот обзор до конца.

Чешский визажист Кристина Пукова (Kristýna Puková) уже получила свою порцию славы в интернете. А всё благодаря видео эффектных преображений «до» и «после»: не поверить после просмотра во всемогущую силу макияжа просто невозможно. Но одной из самых душевных работ визажиста стал праздничный макияж для собственной бабушки. Такого подарка на своё 70-летие она точно не ожидала!
Подчёркнутые брови – уже половина красивого макияжа.

Подчёркнутые брови – уже половина красивого макияжа.

 

Кристина сделал всё по лучшим правилам макияжа. Подчеркнула бабушке брови густой помадкой.
Куда же без хайлайтера?

Куда же без хайлайтера?

 

Не забыла приподнять брови и «распахнуть» глаза с помощью хайлайтера.
Внучка преподнесла бабушке трогательный подарок: полнейшее преображение

«Full face» почти готов.

 

Добавила мягкий тон, немного румян, теней…
Всего-то ресницы, а сколько сразу кокетства.

Всего-то ресницы, а сколько сразу кокетства.

 

… и даже искусственные ресницы.

Результат:
Бабушка просо засияла!

Бабушка просо засияла!

 
Такой счастливой Кристина её давно не видела.

Такой счастливой Кристина её давно не видела.

 

Вот на такие чудеса способен макияж и немножечко заботы.

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Внучка преподнесла бабушке трогательный подарок: полнейшее преображение

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Внучка преподнесла бабушке трогательный подарок: полнейшее преображениеПодписаться на мой Instagram
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