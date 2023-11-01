Парень изменил пол, потому что ему нравились мужчины... а потом передумал

Жолин Доусон.
Осознать, чего именно ты хочешь от жизни и от самого себя, бывает не так просто, а уж в случае с Жолин Доусон, кажется, что переменам в мнении и вовсе не будет конца. Этой девушке всего 21 год, но за это время с ней случилось столько всего, чем не каждый более взрослый человек может "похвастаться". Жолин родилась мальчиком, затем сказала родителям, что является геем, затем - что чувствует себя женщиной, и потратила на операции по смене пола очень крупную сумму. И вот, внезапно, Жолин снова изменила мнение и решила, что "женщины все же привлекательнее."
Жолин родилась мальчиком. Instagram jolene.dawson.
Это уже третий раз, когда Жолин Доусон (Jolene Dawson) совершает свой так называемый "каминг-аут" - объявляет о смене своих сексуальных предпочтений и гендерного осознания. Будучи еще тинейджером, "он" объявила родителям, что является геем и ему не нравятся женщины - только мужчины. Пару лет спустя парень осознал, что он больше не ощущает себя мужчиной, и хочет превратиться в женщину. Таким образом он потратил более 90 000 долларов на различные операции по изменению внешности, требуя официально признать его в числе женского гендера.
Статья в австралийском издании о трансгендерности Жолин. Instagram jolene.dawson.
Жолин тщательно вложилась в свою внешность - импланты груди, коррекция челюсти, инъекции по всему лицу, филлеры в губы... и теперь, когда дело осталось, по сути, за последним - изменением гениталий, Жолин выступила с новым каминг-аутом: "Я рада, что оставила свои мужские гениталии. Все началось всего четыре недели назад, когда я стала встречаться с парой. Тогда я поняла, что секс с женщиной мне нравится намного больше."
Жолин собиралась полностью изменить свой пол. Instagram jolene.dawson.
Стоит ли теперь называть Жолин лесбианкой? Журналисты оказались крайне озадачены, как рассматривать эту ситуацию, и потому фразу об "окончательном решении" - а именно так и позиционирует свое объявление Жолин - почти все берут в кавычки.
Третий камингаут.
Жолин Доусон. Instagram jolene.dawson.
О том, что Жолин больше предпочитает женщин, чем мужчин, она решила после - по ее словам - более сотни встреч на Тиндере. "У меня были чудесные, потрясающие свидания с мужчинами, которые были намного меня старше и намного богаче. Теперь я чувствую, что пришла пора ходить на свидания с женщинами. Мне кажется, динамика отношений с женщинами совершенно иная, и мне хочется попробовать найти ту самую, о которой я буду заботиться, которой буду покупать подарки и которую буду баловать."
Жолин изменила свое мнение о собственной сексуальности после более 100 свиданий с мужчинами.
Эта история получила такую большую огласку после того, как о Жолин в свое время написали все ведущие издания Австралии, где, собственно, и живет трансгендерная девушка. Тогда делалось ударение на том, как это важно - поддержать молодого человека в его желании изменить пол, учитывая, что он совершенно не ощущает себя комфортно в рамках мужского гендера.
Жолин потратила на изменение собственной внешности более 90 000 долларов. Instagram jolene.dawson.
Жолин же тем временем не может остановиться на изменениях. В ее планах потратить деньги, которыми она ранее хотела оплатить операцию по изменению гениталий, на удалении адамова яблока и на "удалении" пупка. Когда у Жолин спрашивают, как она относится к негативным комментариям в свой адрес, она отвечает, что уверенности ей не занимать. "Если я кому-то не нравлюсь, это значит, что они просто теряют шанс узнать меня лучше."
Жолин прошла почти полный курс по изменению пола. Instagram jolene.dawson.
Жолин придерживается правила 100% честности со всеми, с кем общается. "Если вы хотите пригласить меня на свидание, то учтите, что приглашать надо меня такую, какая я есть. Если я такая вас не устраиваю, то и вы меня не устраиваете тоже."
Первый камингаут Жолин сделала, будучи еще подростком. Instagram jolene.dawson.
Жолин до начала операций. Instagram jolene.dawson.
Жолин сегодня. Instagram jolene.dawson.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии