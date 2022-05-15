Женщины, которые вышли замуж за маньяков

Недавно СМИ всколыхнула история девушки по имени Елена, которая вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача и родила от него дочь. Но на самом деле Елена — далеко не единственная женщина, решившая связать судьбу с серийным убийцей.









Елена Ткач, жена маньяка Сергея Ткача

Наталья, невеста «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина

Эфтон Бертон, невеста Чарльза Мэнсона

Кэрол Энн Бун, жена «нейлонового убийцы» Теда Банди