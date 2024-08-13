Весело и функционально: 10 необычных держателей для туалетной бумаги

Забавные держатели для туалетной бумаги.

1. Птица на ветке

Держатель для рулона туалетной бумаги в виде птички, сидящей на ветке, смотрится очень нежно и мило.

2. Рыцарь в доспехах

Почитатели эпохи Средневековья могут подобрать к держателю в форме рыцаря и особую туалетную бумагу с принтом , изображающим королевскую лилию.

3. Полка для смартфона

Держатель для рулона туалетной бумаги с полкой, предназначенной для фиксации мобильного телефона.

4. Животные с длинными хвостами и шеями

Животные с различными вытянутыми частями тела станут отличными держателями для рулонов туалетной бумаги.

5. Силач

Держатель сразу для двух рулонов туалетной бумаги будет отлично смотреться, если поставить его на бачок унитаза.

6. Медвежата

Потешные держатели туалетной бумаги в виде маленьких мишек точно повеселят гостей, посетивших уборную.

7. Polaroid (Полароид)

Держатель для туалетной бумаги в виде фотоаппарата, работающего по принципу Polaroid.

8. Овечки

Держатель и своеобразная полка для хранения туалетной бумаги в виде хорошеньких овечек.

9. Дерево

Держатель для туалетной бумаги в форме дерева.

10. Корзина для журналов

Держатель для рулона туалетной бумаги со специальной корзиной, в которой можно хранить журналы .