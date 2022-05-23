С нами не соскучишься!

8 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...
  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...

Как это было: 15 атмосферных фотографий из СССР начала 1980-х


Атмосферные фотографиииз СССР начала 1980-х.

Атмосферные фотографиииз СССР начала 1980-х.

Начало 1980-х вошло в историю СССР как время стабильности и время застоя одновременно. Социалистические ценности всё ещё имели какой-то вес, советские люди по привычке всё ещё помогали бастующим британским шахтёрам и развивающимся странам, но в то же время в обиход советского человека вошло слово "дефицит", а бюрократический аппарат в стране разросся просто неимоверно. В этом обзоре фотографии из всё ещё пока стабильной страны, впереди у которой большие перемены.

1. Долгожданный отдых


Туристы в поезде на Сочинском вокзале.

Туристы в поезде на Сочинском вокзале.

 

2. Пионеры на сочинском вокзале


Пионеры - массовая детская организация в СССР.

Пионеры - массовая детская организация в СССР.

 

3. Курортный сезон


Забитый под завязку Одесский пляж в 1981 году.

Забитый под завязку Одесский пляж в 1981 году.

 

4. Морская прогулка


В советской курортной жизни хватало развлечений.

В советской курортной жизни хватало развлечений.

 

5. В увольнительной


Влюбленные на лавочке в Риге.

Влюбленные на лавочке в Риге.

 

6. Автобусные туры


Экскурсии в открытых автобусах. СССР, Сочи, 1981 год.

Экскурсии в открытых автобусах. СССР, Сочи, 1981 год.

 

7. На приморском бульваре в Сочи


В 1980-е шашки и шахматы приобретают огромную популярность в стране.

В 1980-е шашки и шахматы приобретают огромную популярность в стране.

 

8. Уличная сцена


Отдых на лавочке в жаркий летний день. СССР, Сочи, 1981 год.

Отдых на лавочке в жаркий летний день. СССР, Сочи, 1981 год.

 

9. В парке развлечений


Комната кривых зеркал в Сочи.

Комната кривых зеркал в Сочи.

 

10. Стрельба в тире


Любимые детские развлечения того времени.

Любимые детские развлечения того времени.

 

11. Очередь за мороженным


Без мороженого, не обходится ни один летний отдых.

Без мороженого, не обходится ни один летний отдых.

 

12. Освежающий квас


Уличная торговля квасом. СССР, Сочи, 1981 год.

Уличная торговля квасом. СССР, Сочи, 1981 год.

 

13. Уроки танцев


Урок «Диско» в пионер лагере «Красное знамя» под Одессой.

Урок «Диско» в пионер лагере «Красное знамя» под Одессой.

 

14. В гостях у пионеров


Ветеран рассказывает о войне детям в пионерлагере «Красное знамя» под Одессой.

Ветеран рассказывает о войне детям в пионерлагере «Красное знамя» под Одессой.

 

15. Санаторно-курортное лечение


Лечение кислородом в санатории близ Риги.

Лечение кислородом в санатории близ Риги.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как это было: 15 атмосферных фотографий из СССР начала 1980-х

И не забудьте:
Как это было: 15 атмосферных фотографий из СССР начала 1980-хПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх