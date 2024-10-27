Советские лимонады

Не знаю как у вас, а у меня, да и у всех моих друзей, любимым напитком в детстве был лимонад. Именно так в те времена мы называли всю сладкую газированную воду. Видов её было масса – с разными вкусами. Самые популярные виды лимонада из детства я и хочу вспомнить сегодня.







И начну я именно с «Лимонада» – напитка, название которого стало именем нарицательным.

И по праву. Ведь его история ведётся с древности.История лимонада, как прохладительного напитка начинается с 500-600 годов до н. э. Именно с тех пор известны лимонные шербеты. Правда тогда напитки были ещё не газированными.А газированным лимонный напиток впервые стал благорадаря виночерпию короля Людовике I. Легенда гласит, что придворный виночерпий, преподнося монарху бокал с благородным вином, перепутал бочонки с вином и соком. Обнаружив по дороге к королевскому столу страшную ошибку, виночерпий добавил в сок минеральную воду и, мысленно прощаясь с белым светом, подал новый напиток королю Людовику I. Смелый эксперимент подарил тем самым королевскому столу напиток, внешне весьма напоминающий легкое игристое вино. Наполнение бокала этим чудесным тонким напитком сопровождалось завораживающим звуком, напоминающим шум морского прибоя или великолепного водопада… По всей вероятности, именно эти факты и вдохновили незадачливого виночерпия и на удивленный вопрос короля: «Что это?», он, не задумываясь, ответил: «Шорле, Ваше Величество». Напиток явно пришелся его величеству по вкусу, и с тех пор Шорле стали именовать «королевским лимонадом».Во Франции в XVII веке лимонад все также готовили из воды и лимонного сока либо лимонной настойки, но уже добавляя сахар. Часто основой для лимонада служили минеральные воды , которые привозились с лечебных источников. Но позволить себе такой вариант лимонного напитка могли только представители аристократии. Практически одновременно с Францией лимонад появился и в Италии. В этой стране было куда больше лимонных деревьев, а лимонад любили разнообразить различными ингредиентами – настойками из трав и других фруктов.Искусственно газировать напитки стали после того, как в 1767 году английскому ученому Джозефу Пристли впервые удалось растворить углекислый газ в воде. Он сконструировал сатуратор – аппарат, который позволял с помощью насоса насыщать воду углекислыми пузырьками. Так появилась первая в мире газированная вода.В Россию же рецептуру первого лимонада привез Петр I из своих европейских вояжей. Известный дипломат петровской эпохи П.А.Толстой писал, что за границей «больше употребляют в питьях лимонадов…». В отличие от всех прочих заграничных курьезов (курения, бритья бород, кофе и ряда других новостей, не пользовавшихся, несмотря на все усилия императора, особой популярностью), лимонад сразу пришелся ко двору. Как повелел Петр «на ассамблеях лимонад пить», так и поступило русское дворянство, за ним и купечество, а следом и другие сословия, имевшие возможность приготавливать этот недешевый в то время напиток.В начале XX века к лимонаду применили технологии газирования, бутилирования, что и стало началом его масштабного производства. В советское время в нашей стране лимонад приобрел статус национального напитка. Тогда же и были разработаны рецептуры готовых газированных лимонадов, приготовленных на натуральных фруктовых основах, травяных экстрактах и сахаре. Помимо приятного вкуса, классические отечественные напитки обладали прекрасными тонизирующими и восстанавливающими свойствами Следующим напитком хочется вспомнить «Ситро». Это до сих пор наверное мой самый любимый напиток из сладких шипучек.Есть версия, что Ситро попало в Россию после войны 1812 года, и что название напитка происходит от слова « citron » – «лимон».В СССР напиток стал популярным благодаря слуху, что «настоящий Ситро» подают только в закрытых спецбуфетах и в Большом театре. С появлением такого мифа неудивительно, что некоторые граждане ходили в Большой театр, чтобы выпить стаканчик СитроТехнология производства ситро держалась в строгом секрете, и даже сегодня она осталась без существенных изменений. Для изготовления ситро потребуются такие ингредиенты как сахар, газированная вода, ванилин, лимонная кислота, сироп из фруктов или цитрусовых, различные пищевые добавки, красители, стабилизаторы и натуральные консерванты.Если напиток приготовлен согласно всем правилам, то он может принести организму человека существенную пользу. Дело в том, что в ситро сохраняется уникальный витаминно-минеральный состав исходного сырья. Особую ценность, среди всего многообразия элементов, для нас представляют минералы (кальций, железо, фтор, магний), а также витамин С Ещё одна сладкая шипучка из детства – «Крем-сода»Изобрели крем-соду почти полтора века назад. Изобретение приписывают ученику врача Митрофану Лагидзе. А уже в Советском Союзе этот напиток получил свое распространение благодаря Сталину, который очень любил смаковать этой десертной водичкой.«Крем-Сода» — один из первых шипучих напитков, которые стали приготавливать на основе содовой (газированной) воды, изобретенной в конце XVIII века, и взбитых белков яиц, отсюда и происходит слово «крем» в названии напитка. В отличие от лимонада, в котором первичным является лимонная основа, а газированная составляющая пришла со временем, и исторически не является обязательной, в «Крем-Соде» вкусовая составляющая и газированная вода — необходимые и обязательные компоненты.Упомянув Митрофана Лагидзе, просто необходимо вспомнить ещё один популярный в те года напиток – «Тархун»Чтобы узнать историю создания оригинального напитка Тархун необходимо перенестись на пару столетий назад в Грузию. Здесь в 1889 году молодой аптекарь и изобретатель Митрофан Лагидзе впервые приготовил напиток на основе газированной воды и натуральной эссенции из растительного сырья. Основной акцент в сладкой газировке был сделан на траву эстрагон, довольно популярное растение с пряным ароматом. В простонародье эту травку именуют просто – тархун, именно он и дал название всемирно известному в последствие напитку.Еще до Первой мировой войны оригинальный напиток Тархун принес предпринимателю Лагидзе много наград и премий международного значения. Однако в Советском Союзе напиток Тархун стал популярным только годы спустя – массовое производство вкуснейшей газировки началось лишь в 1981 году. Опытная партия напитка, разлитая в стеклянные бутылки объемом 0.33 л, была выставлена на продажу в Главном ботаническом саду АН СССР и с восторгом принята посетителями. Еще пару лет спустя, в 1983 году тайный рецепт напитка Тархун был передан всем предприятиям, занимающимся выпуском и реализацией безалкогольных напитков на территории союзных республик. С тех пор газировка стала доступна всем жителям СССР.Газированная вода «Буратино» – самый распространенный безалкогольный прохладительный напиток в СССРНапиток «Буратино» никогда не являлся дефицитным товаром. Производился «Буратино» во всех советских республиках по единой технологии.В производстве напитка не применялись искусственные красители и консерванты. Настоящий «Буратино» имел срок хранения не больше семи суток. На дне бутылки мог выпадать естественный осадок.Газировка разливалась в стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра. Закупоривалась бутылка жестяной крышкой. На полукруглой этикетке, клеящейся на верхнюю часть бутылки, изображался сказочный персонаж Буратино.«Буратино» имел прозрачный золотистый цвет, приятный сладковато-терпкий вкус, характерные шипучие качества. Напиток стоил 10 копеек без учета цены стеклотары.В 1973 году, как конкурентный аналог Колы был создан напиток «Байкал»Это был наверное самый популярный и достаточно дефицитный газированный напиток в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого векаМассово он стал продаваться перед московской Олимпиадой-80. Напиток практически сразу завоевал бешеную популярность. Состав «Байкала» выгодно отличал напиток от западных аналогов: помимо традиционных воды, сахара, лимонной кислоты, в него добавляли экстракт зверобоя, солодкового корня и элеутерококка. А также эфирные масла: эвкалиптовое, лимонное, лавра и пихтовое.Это конечно далеко не все лимонады тех лет. Были ещё «Саяны».«Дюшес»«Колокольчик», «Крюшон», «Яблочный», «Грушовый», «Апельсиновый», «Пчелка» и множество других вкусовА ещё у нас в городе продавали замечательные грузинские лимонады«Араду», «Тбилиси», « Бахмаро », «Исинди» и ещё какие-то, не помню уже.Говоря о лимонадах, нельзя не упомянуть ещё два напитка, очень популярные в те времена. Это конечно же «Пепси».и «Фанта»Но так как тогда это был не просто дефицит, а Дефицит с большой буквы – большой конкуренции эти напитки не делали. «Пепси» хоть изредка к нам завозили – до сих пор помню. Прозрачная бутылка 0,33 по 45 копеек. Разлеталась в момент. А вот «Фанту» первый раз я попробовал во время поездки в Москву. Она до Кисловодска почему-то не доходила.Ну и вспомниая газировку, нельзя не упомянуть автоматы с газированной водой. Они тогда стояли повсюду.За 1 копейку можно было попить чистой воды с газом, а за 3 копейки с каким-нибудь сиропом (в основном каким-нибудь из цитрусовых). Любители послаще жертвовали две трёшки – и наливали с двойным сиропом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)