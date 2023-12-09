5 блюд для сытного ужина, которые можно приготовить менее, чем за полчаса

Не знаете, что в очередной раз приготовить вкусное и быстрое на ужин? Тогда мы спешим на помощь с полезной подборкой блюд, на приготовление которых от силы уйдёт полчаса. Семья будет довольна, и хозяйка не проведет у плиты весь вечер.
1. Тортильи
Тортильи. \ Фото: /img.freepik.com.
Самый быстрый способ накормить семью – сделать бутерброды или пожарить яичницу. Но что если пойти другим путём и вместо всего этого сделать тортильи с куриной начинкой?
Ингредиенты:
• Тортильи – 4 шт;
• Филе куриное среднего размера – 2 шт;
• Перец болгарский красный среднего размера – 1 шт;
• Томаты с плотной мякотью – 1-2 шт;
• Огурец длинный – 1 шт;
• Салат – 1 пучок;
• Лук фиолетовый или красный – 2 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Перец чили – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Тортилья с курицей и овощами. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть;
• Просушить;
• При необходимости зачистить;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Нарезать по принципу курицы;
• Лук (одну штуку) очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Посолить и поперчить;
• Отправить в разогретую до 200-220 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Томаты вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Огурец вымыть;
• Просушить;
• Нарезать так же, как и томаты;
• Чили вымыть;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в салатник;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Заправить соком лимона;
• Хорошенько перемешать;
• И дать настояться минут десять;
• Тортильи обжарить на сухой сковородке;
• Затем распределить по ним начинку;
• Подавать с листьями салата.
2. Паста
Паста с ветчиной. \ Фото: showmetheyummy.com.
Что уж говорить, а паста по праву может считаться рекордсменом среди других сытных блюд, на приготовление которых уходит менее двадцати минут.
Ингредиенты:
• Макароны (на ваше усмотрение) – 350 г;
• Ветчина – 250 г;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи;
• Коктейльные томаты – 12-14 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Базилик фиолетовый и зелёный – для подачи;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Макароны с ветчиной и сыром. \ Фото: bakeitwithlove.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Ветчину нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Обжарить три-четыре минуты на минимальном количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Томаты вымыть;
• Просушить салфетками или бумажными полотенцами;
• Разрезать на четвертинки;
• Добавить к ветчине;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• Затем добавить отваренные макароны;
• Слегка перемешать;
• Прогреть пару минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и мелко нарезанным базиликом.
3. Тосты
Тосты с авокадо. \ Фото: hurrythefoodup.com.
Бутерброды – бутербродами, но тосты гораздо вкуснее и оригинальнее, особенно, если их подать с авокадо и острой творожной намазкой.
Ингредиенты:
• Хлеб зерновой – 4-6 ломтиков;
• Творог жирный – 200 г;
• Авокадо крупное спелое – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубка;
• Чили – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Листья салата – для подачи;
• Помидоры черри – для украшения;
• Лимонный сок – опционально.
Тосты с авокадо и творогом. \ Фото: emptynesteats.com.
Способ приготовления:
• Ломтики хлеба подсушить с двух сторон на сухой сковороде;
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Удалить косточку;
• Мякоть натереть на крупной тёрке или хорошенько размять вилкой;
• Сбрызнуть лимонным соком;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Творог смешать с солью, смесью молотых перцев, произвольно нарезанным чесноком и чили;
• Перебить до однородной массы;
• Получившейся смесью смазать тосты;
• Сверху равномерно распределить намазку из авокадо;
• Украсить кружочками помидоров;
• Подавать с листьями салата.
4. Яичница
Яичница. \ Фото: i.pinimg.com.
Опять, ну сколько можно? – скажите вы. И окажитесь неправы. Потому что на этот раз будет далеко не простая яичница, а… с грушей. Как вам такая идея?
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Груша твёрдых сортов (но при этом сочная) крупная – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сыр твёрдый – для подачи;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Яичница с грушей. \ Фото: i.redd.it.
Способ приготовления:
• Грушу вымыть;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Удалить плодоножку и сердцевинку;
• Мякоть нарезать слайсами средней толщины;
• Обжарить одну-две минуты на среднем количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Немного посолить и поперчить;
• Затем вбить яйца;
• Посолить и поперчить;
• Готовить под крышкой до тех пор, пока не схватится белок и желток;
• За пару минут до готовности посыпать тёртым сыром;
• И подать к столу.
5. Жюльен
Жюльен на сковороде. \ Фото: bing.com.
И завершает нашу пятёрку блюд для ужина на скорую руку ароматный жюльен, приготовленный на скороде.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Грибы (лучше всего шампиньоны) – 200 г;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Сливки средней жирности – 1 стакан;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Очень вкусный домашний жюльен. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать как можно мельче;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового или подсоленного масла;
• Куриное филе вымыть;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Нарезать соломкой;
• Добавить к луку;
• Готовить семь-десять минут;
• Шампиньоны слегка ополоснуть под холодной проточной водой;
• Хорошенько просушить;
• Нарезать соломкой;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• Тушить на среднем огне пять-десять минут;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Затем добавить сливки;
• Тушить до тех пор, пока они не закипят, а после слегка не загустеют;
• После добавить тёртый сыр;
• Нарыть крышкой;
• И готовить до тех пор, пока он не расплавится.
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