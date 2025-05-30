6 жизненных ситуаций, в которых лучше всего поддаться лени

1. Первый случай: вы сильно устали

Позвольте себе немного полениться, если чувствуете усталость. \ Фото: womenshealth.com.au.

2. Второй случай: нет целей – пора пересмотреть планы

Чтобы мысли были светлыми и цели достигались легко, ленитесь, а не делайте через силу. \ Фото: images.unsplash.com.

3. Третий случай: чрезмерное общение утомляет

Ограничьте общение и возьмите небольшой перерыв. \ Фото: content.fortune.com.

4. Четвёртый случай: все за и против

Не спешите принимать важное решение сломя голову. \ Фото: media.licdn.com.

5. Пятый случай: рутина

Затянула и утомила рутина? Перезагрузитесь! \ Фото: baptisthealth.com.

6. Шестой случай: вы всё время стараетесь всем угодить

Не пытайтесь всем угодить, иначе окончательно морально истощите себя. \ Фото: theladders.com.