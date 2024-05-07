Родители не пустили её я в Москву, а она улетела в Америку и стала самой востребованной актрисой

С момента начала кинокарьеры актрисы прошло всего пять лет, и за это время она успела сняться почти в двух десятках фильмов и сериалов. Ещё два проекта в настоящее время находятся в производстве. Впрочем, если бы звезда сериала «Серебряные коньки» Софья Присс в своё время послушалась родителей, то она не стала бы сниматься в кино, а получила диплом филолога. Строгие мама и папа не отпустили дочь в Москву, зато она улетела в Америку, где и начала постигать основы актёрского мастерства.
Верность мечте
Софья Присс.
Она родилась и выросла в Кургане и с самого детства, сколько себя помнила, мечтала о том, как будет сниматься в кино. Соня Присс не только старательно занималась, но ещё была самым активным участником всех школьных постановок, училась музыке и танцам, пела и верила в то, что все её умения непременно пригодятся, когда она станет настоящей актрисой. Однако родители девочки и слышать не хотели о её поступлении в театральный. Они искренне не понимали, где дочь после этого будет работать, ведь Курган - городок небольшой, артистов вообще много, большинству приходится переквалифицироваться. А уж в кино и вовсе попадают единицы.
Софья Присс.
И Софья стала студенткой филологического факультета Курганского университета. Правда, проучилась там она всего два года, а потом по программе Work and Travel USA отправилась в Америку. Эта программа предполагает несколько месяцев жизни и работы в сфере обслуживания в любом из 50 штатов США. По возвращении девушка через интернет подала заявку на изучение актёрского мастерства в США, прошла огромное количество самых разных тестов и выиграла конкурс, в котором разыгрывался бесплатный грант на обучение. Каждый раз, пересказывая эту историю, смеясь, она сообщает: «Родители не отпустили меня в Москву, поэтому я улетела в Америку».
Софья Присс.
Родители Софьи, поняв, что дочь твёрдо намерена стать актрисой, перестали ей препятствовать. Вернувшись из Америки, девушка отправилась поступать в РГИСИ в Санкт-Петербурге. Уже после первого курса она впервые снялась в кино, появившись в эпизоде сериала «Крылья империи». Спустя всего год она сыграла свою первую главную роль в мини-сериале «Вторая первая любовь». Зрители же запомнили и полюбили актрису благодаря роли Алисы в «Серебряных коньках». Это был первый полнометражный фильм для Софьи, и она была чрезвычайно счастлива. Тем более, что в то время она ещё была студенткой, а успех картины в прокате открывал перед начинающей актрисой большие перспективы.
Софья Присс.
Правда, работа в этом фильме далась Софье очень непросто. Ей пришлось научиться кататься на коньках, причём не на современных, где аккуратный кожаный ботиночек охватывает ногу, а коньки являются его продолжением. Так как действие фильма разворачивается в царской России, актрисе довелось осваивать катание в «шерстяных носках на двух ножах», по факту, на копии исторических коньков конца XIX века. Но все мучения актрисы того стоили: на неё обратили внимание не только зрители, но ещё и режиссёры. В 2020 году Соня Присс получила диплом и с тех пор ничто не отвлекает её от любимого занятия: съёмок в кино и сериалах.
Вне света софитов
Софья Присс.
Сегодня Софью Присс называют одной из самых востребованных молодых актрис. Зрители, режиссёры и критики сходятся во мнении: эту очаровательную хрупкую девушку с широко распахнутыми глазами, несомненно, ждёт блестящее профессиональное будущее. К тому же, Софья не собирается почивать на лаврах, она намерена постоянно совершенствоваться в профессии, пробовать себя в разных амплуа, сниматься в фильмах разных жанров. Кстати, во время съёмок «Серебряных коньков» она смогла покорить даже каскадёров, присутствовавших на площадке.
Софья Присс.
Девушке пришлось в течение нескольких часов на морозе «летать на канате» в одном платье. И она ни разу не пожаловалась на то, что замерзла или устала, стойко выдержала всю смену от начала до конца. С таким упорством и целеустремлённостью актриса непременно сможет подняться на вершину славы. Ради съёмок в фильме «Серебряные коньки» Софья Присс изучала этикет по книге, изданной ещё в царские времена. Она нашла её в театральной библиотеке Петербурга, уговорила выдать её на руки, тщательно изучила и наделала множество фотографий. Всё это впоследствии ей очень помогло на съёмочной площадке.
Софья Присс.
Несмотря на глобальную занятость, Соня Присс старается не забывать и об отдыхе. Она любит проводить время за чтением книг, не отказывается от встреч с друзьями и романтических ужинов с любимым человеком. Правда, кто он, Софья говорить отказывается, лишь уклончиво сообщает о том, что он – личность не публичная, и подставлять его под прицел фотокамер она не собирается.
Софья Присс.
Молодая актриса, помимо всего прочего, любит готовить. Она с удовольствием пробует кухню разных стран, сама с лёгкостью может приготовить какое-нибудь сложное блюдо, знает больше 10 рецептов пончиков, но при этом отдаёт предпочтение простой здоровой пище, позволяя себе калорийные вкусности довольно редко. И она уверена: у неё всё ещё впереди, лучшие роли, яркие встречи и увлекательные путешествия.
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