Без паники: как держать адреналин под контролем

Человек, внезапно выбежавший на дорогу перед капотом машины, провоцирует у водителя сильнейший выброс адреналина. Частота сердечных сокращений ускоряется, кровеносные сосуды расширяются, наводняя организм энергетической смесью сахара и жира — все для того, чтобы водитель успел вжать педаль в пол, а беспечный пешеход не превратился в газетную заметку об ужасном ДТП со смертельным исходом. Спасибо, добрый адреналин!
Добрый, но не очень разборчивый. Современное общество трансформировало повседневную жизнь в череду стрессовых ситуаций, индуцирующих очередной выброс адреналина. Наш мозг одинаково воспринимает и теоретически возможный неприятный разговор с шефом и нападение хищного зверя: в обоих случаях организм получает дозу адреналина. Такой допинг подстегивает все системы, что весьма пригодилось бы при попытке убежать от тигра. Но средний человек довольно редко вступает в конфронтацию с дикими животными. Более того, некоторые даже в зоопарке-то не были.
Зато упаковку мелких неприятностей и теоретических проблем среднестатистический человек получает на ежедневной основе — и на каждую мозг выписывает дозу адреналина, изнашивающую нервную систему, истощающую энергетические запасы. Присмотритесь внимательно к окружающим: большинство жителей мегаполиса может похвастать нервными, вечно недовольными лицами и повышенной способностью уставать на ровном месте. Вот несколько действенных советов, которые помогут вам сохранить спокойствие в настоящих стрессовых ситуациях, а на гипотетические страхи и вовсе не обращать внимания.
Глубокое дыхание
Почувствовали приступ паники? Осознайте этот момент разумом, учитесь не поддаваться всплеску гормонов. Напомните себе, что вы сделаете все возможное для решения проблемы. Поймать себя на краю нервного срыва поможет простейшее дыхательное упражнение: вдох носом в течение трех секунд, затем выдох ртом в течение пяти секунд. Повторяйте до результата.
Медитативные практики
Исследователи с кафедры психологии Гарвардского университета обнаружили, что люди, практикующие медитацию ежедневно, подсознательно учатся регулировать состояние своего разума. Скорее всего, дело тут именно в осознанности происходящего именно в данный момент: чаще всего выброс адреналина происходит как реакция на теоретически возможные неприятности в будущем. Попробуйте начать медитировать по утрам — результат появится уже через пару недель практики.
Разминка мозга
Что вам действительно нужно при нежелательном приливе адреналина, так это абстрагироваться от ситуации. Загрузите мозг четко очерченной задачей: решайте примеры. Таблица умножения подойдет. Слишком взволнованны даже для таблицы умножения? Считайте от одного до двадцати и обратно, поможет.
Контроль мышц
Адреналин приводит все мышцы в тонус: последовательно и сосредоточено расслабив их, вы как будто механически отмените стоящий по умолчанию приказ системы. При некоторой практике расслабиться получится и стоя, на первых порах стоит выбрать горизонтальное положение. Устройтесь поудобнее, начинайте со стоп. Напрягайте каждую возможную мышцу в течение пяти секунд, затем медленно снимите напряжение. Передышка в десять секунд и еще один аналогичный подход. Пройдитесь, таким образом, по всему телу.
Правильное питание
Не сбалансированная диета истощает организм сама по себе. Это, в свою очередь, заставляет мозг предполагать наличие стрессовой ситуации и реагировать соответственно — ему же не объяснишь всей прелести постоянной картошки фри на завтрак. Что это там, проблемы с пропитанием? Вот тебе доза адреналина, пойди и поймай себе газель. Правильное питание обезвредит стрессовый триггер. Десять дней за правильным столом — сами удивитесь, насколько проще теперь реагируете на жизненные превратности.
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