Без паники: как держать адреналин под контролем

Человек, внезапно выбежавший на дорогу перед капотом машины, провоцирует у водителя сильнейший выброс адреналина. Частота сердечных сокращений ускоряется, кровеносные сосуды расширяются, наводняя организм энергетической смесью сахара и жира — все для того, чтобы водитель успел вжать педаль в пол, а беспечный пешеход не превратился в газетную заметку об ужасном ДТП со смертельным исходом. Спасибо, добрый адреналин!



Добрый, но не очень разборчивый. Современное общество трансформировало повседневную жизнь в череду стрессовых ситуаций, индуцирующих очередной выброс адреналина. Наш мозг одинаково воспринимает и теоретически возможный неприятный разговор с шефом и нападение хищного зверя: в обоих случаях организм получает дозу адреналина. Такой допинг подстегивает все системы, что весьма пригодилось бы при попытке убежать от тигра. Но средний человек довольно редко вступает в конфронтацию с дикими животными. Более того, некоторые даже в зоопарке-то не были.



Зато упаковку мелких неприятностей и теоретических проблем среднестатистический человек получает на ежедневной основе — и на каждую мозг выписывает дозу адреналина, изнашивающую нервную систему, истощающую энергетические запасы. Присмотритесь внимательно к окружающим: большинство жителей мегаполиса может похвастать нервными, вечно недовольными лицами и повышенной способностью уставать на ровном месте. Вот несколько действенных советов, которые помогут вам сохранить спокойствие в настоящих стрессовых ситуациях, а на гипотетические страхи и вовсе не обращать внимания.









Глубокое дыхание

Медитативные практики

Разминка мозга

Контроль мышц

Правильное питание