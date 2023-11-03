7 хитрых сочетаний клавиш на компьютере, с которыми можно почувствовать себя настоящим профи

Сочетания клавиш, которые стоит запомнить.

1. Быстрая блокировка системы

Нечего лазать в чужом.







2. Мгновенное восстановление вкладки браузера

Раз и все на месте.

3. Завис компьютер

На самом деле это не беда.

4. Жонглирование окнами

Все очень просто и полезно.

5. Быстрое сохранение адреса

Очень полезно.

6. Быстрое сворачивание окон

Стоит взять на вооружение.

7. Скриншот только нужной части экрана

Может пригодится.