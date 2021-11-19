Забавные фотографии королевской семьи
Смотрите забавные фотографии членов британской королевской семьи.
Принц Филипп, кажется, испугался детишек, которые чуть не «замахали» его флажками в Кеттеринг в Нортгемптоншире. (Фото: Tim Graham/Getty Images).
Принц Уильям в традиционной японской одежде императора во время поездки в Японию. О, ужас! Кейт, герцогиня Кембридж, закатила глаза от увиденного. Действительно, такое лучше не видеть. (Фото: Chris Jackson/Getty Images, Mark Stewart — Pool/Getty Images).
Принц Чарльз и герцогиня Камилла в оригинальных масках на приеме, устроенном «Elephant Family» — благотворительной организацией, которая пытается сохранить индийских слонов от вымирания. Обязательный наряд участниц мероприятия — коктейльные платья. (Фото: REX).
Принц Чарльз во время приема «Elephant Family». (Фото: REX).
Ох уж этот весельчак Гарри.
Принц Гарри тренируется держать ведро воды на голове и паясничает во время тренировки. (Фото: im Graham/Getty Images, Danny Martindale/WireImage).
Принц и тыква!
Принц Чарльз на выставке «Съедобный сад» в Лондоне. (Фото: Chris Harris — WPA Pool/Getty Images).
Нелегко быть принцем! Особенно, когда приходится пробовать угощение в африканской деревне!
Принц Уэльский и юный принц Гарри во время визита в деревне зулу в Южной Африке. (Фото: ark Cuthbert/UK Press/Getty Images).
Весельчак Гарри, наверное, хотел детям показать уточку в надежде их хоть как-то развеселить. (Фото: AP Photo/Dan Himbrechts, Pool).
Принц Уэльский — фанат группы «Spice Girls»? (Фото: Anwar Hussein/WireImage).
Королева Елизавета II смеется с мины принца Гарри во время свадьбы его отца с Камиллой. Что бы это значило? Неужели не понравился выбор папы? (Фото: ALASTAIR GRANT/AFP/Getty Images).
Принц-растаман.
Принц Чарльз на Ямайке, где жена Боба Марли — Рита Марли — подарила ему шерстяную шапку растамана. (Фото: Mark Cuthbert/Getty Images, Tim Graham/Getty Images).
Кто следующий, детишки?
Принц Чарльз и его жена Камилла встречаются с детьми в школе Мартина Лютера Кинга-младшего в Беркли, США. (Фото: Mark Cuthbert/UK Press/Getty Images).
«Елочка зажгись!».
Принц Чарльз включает рождественские огни в Ashover в Дербишир… Кажется, будто он собрался всех взорвать… А, когда принц Чарльз был на приеме в замке Hillborough, от увиденного там у него волосы встали дыбом. (Фото: Mark Cuthbert/UK Press, PETER MUHLY/AFP/Getty Images).
Ой, больно!
Принц Гарри держит австралийскую ехидну по имени Спайк в Зоопарке Таронга в Сиднее. Любимый внук королевы Елизаветы II не мог не улыбнутся бабушке во время церемонии окончания военной службы. (Фото: AFP/Getty Images, Mark Cuthbert/UK Press).
Герцогиня Кейт обмахивается карточкой посетителя во время соревнований по плаванию на Играх Содружества в Глазго. Что за манеры? Какое удивление на лице королевы Елизаветы II. (Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images, Tim Graham/Getty Images).
Улыбочку! Ну очень фотогеничная лошадь!
Камилла, герцогиня Корнуольская, во время визита в конюшне на «Olympia Horse Show» в Лондоне. (Фото: AP Photo).
Вот это проповедь!
Принц Уильям во время рождественского богослужения в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. (Фото: REX/Geoffrey Robinson).
Вот бы все военные носили такую униформу, тогда бы не пришлось бы вести войн, все бы и так «умерли со смеху».
Принц Чарльз во время поездки в Канаду посетил «Military Family Resource Centre». В Канаде даже военные выглядят очень весело… (Фото: REX/Tim Rooke).
Герцогиня Кейт и принц Уильям целуются на балконе Букингемского дворца. А маленькой девочке вся эта шумиха явно не по душе. (Фото: AP Photo/Matt Dunham).
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