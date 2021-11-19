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  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Забавные фотографии королевской семьи

Забавные фотографии королевской семьи

Смотрите забавные фотографии членов британской королевской семьи.

Забавные фотографии королевской семьи

Принц Филипп, кажется, испугался детишек, которые чуть не «замахали» его флажками в Кеттеринг в Нортгемптоншире. (Фото: Tim Graham/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

Принц Уильям в традиционной японской одежде императора во время поездки в Японию. О, ужас! Кейт, герцогиня Кембридж, закатила глаза от увиденного. Действительно, такое лучше не видеть. (Фото: Chris Jackson/Getty Images, Mark Stewart — Pool/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

Принц Чарльз и герцогиня Камилла в оригинальных масках на приеме, устроенном «Elephant Family» — благотворительной организацией, которая пытается сохранить индийских слонов от вымирания. Обязательный наряд участниц мероприятия — коктейльные платья. (Фото: REX).

Забавные фотографии королевской семьи

Принц Чарльз во время приема «Elephant Family». (Фото: REX).

Забавные фотографии королевской семьи

Ох уж этот весельчак Гарри.
Принц Гарри тренируется держать ведро воды на голове и паясничает во время тренировки. (Фото: im Graham/Getty Images, Danny Martindale/WireImage).

Забавные фотографии королевской семьи

Принц и тыква!
Принц Чарльз на выставке «Съедобный сад» в Лондоне. (Фото: Chris Harris — WPA Pool/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

Нелегко быть принцем! Особенно, когда приходится пробовать угощение в африканской деревне!
Принц Уэльский и юный принц Гарри во время визита в деревне зулу в Южной Африке.
(Фото: ark Cuthbert/UK Press/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

Весельчак Гарри, наверное, хотел детям показать уточку в надежде их хоть как-то развеселить. (Фото: AP Photo/Dan Himbrechts, Pool).

Забавные фотографии королевской семьи

Принц Уэльский — фанат группы «Spice Girls»? (Фото: Anwar Hussein/WireImage).

Забавные фотографии королевской семьи

Королева Елизавета II смеется с мины принца Гарри во время свадьбы его отца с Камиллой. Что бы это значило? Неужели не понравился выбор папы? (Фото: ALASTAIR GRANT/AFP/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

Принц-растаман.
Принц Чарльз на Ямайке, где жена Боба Марли — Рита Марли — подарила ему шерстяную шапку растамана. (Фото: Mark Cuthbert/Getty Images, Tim Graham/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

Кто следующий, детишки?
Принц Чарльз и его жена Камилла встречаются с детьми в школе Мартина Лютера Кинга-младшего в Беркли, США. (Фото: Mark Cuthbert/UK Press/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

«Елочка зажгись!».
Принц Чарльз включает рождественские огни в Ashover в Дербишир… Кажется, будто он собрался всех взорвать… А, когда принц Чарльз был на приеме в замке Hillborough, от увиденного там у него волосы встали дыбом. (Фото: Mark Cuthbert/UK Press, PETER MUHLY/AFP/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

Ой, больно!
Принц Гарри держит австралийскую ехидну по имени Спайк в Зоопарке Таронга в Сиднее. Любимый внук королевы Елизаветы II не мог не улыбнутся бабушке во время церемонии окончания военной службы. (Фото: AFP/Getty Images, Mark Cuthbert/UK Press).

Забавные фотографии королевской семьи

Герцогиня Кейт обмахивается карточкой посетителя во время соревнований по плаванию на Играх Содружества в Глазго. Что за манеры? Какое удивление на лице королевы Елизаветы II. (Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images, Tim Graham/Getty Images).

Забавные фотографии королевской семьи

Улыбочку! Ну очень фотогеничная лошадь!
Камилла, герцогиня Корнуольская, во время визита в конюшне на «Olympia Horse Show» в Лондоне. (Фото: AP Photo).

Забавные фотографии королевской семьи

Вот это проповедь!
Принц Уильям во время рождественского богослужения в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. (Фото: REX/Geoffrey Robinson).

Забавные фотографии королевской семьи

Вот бы все военные носили такую униформу, тогда бы не пришлось бы вести войн, все бы и так «умерли со смеху».
Принц Чарльз во время поездки в Канаду посетил «Military Family Resource Centre». В Канаде даже военные выглядят очень весело… (Фото: REX/Tim Rooke).

Забавные фотографии королевской семьи

Герцогиня Кейт и принц Уильям целуются на балконе Букингемского дворца. А маленькой девочке вся эта шумиха явно не по душе. (Фото: AP Photo/Matt Dunham).

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