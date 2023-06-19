18 загадочных работ гениального последователя Пикассо , вокруг которых ведутся споры и сегодня

Жоан Миро был разносторонним художником, преуспевшим не только в живописи. Он был керамистом и скульптором. Обладая уникальным стилем сюрреализма, ярко отражённым в его картинах, он был сторонником сюрреалистической живописи и избегал традиционных буржуазных методов, потому что визуальные элементы не были хорошо представлены. Некоторые из его произведений искусства были просто изобразительными знаками, а не чем-то конкретным, подчёркивая его мышление в полной мере. Пабло Пикассо был одной из главных вдохновляющих сил, стоящих за его картинами и скульптурами. А в 1975 году был основан Музей под названием Fundacio Joan Miro в Барселоне в честь его работы.
1. Портрет Винсента Нубиолы, 1917 год
Портрет Винсента Нубиолы.
Миро написал эту картину в возрасте двадцати четырёх лет, и, по мнению некоторых, влияние Ван Гога, кажется, заметно. Винсент Нубиола - ключевая фигура этой работы, был профессором в области сельского хозяйства в Школе изящных искусств Барселоны. Миро познакомился с ним, когда он был студентом художественного факультета Cercle Artistic de Sant Lluc в Барселоне. На этой картине главный герой изображён сидящим на стуле рядом со столом с фруктами, цветком в горшке и порро (сосуд для вина, из которого можно непосредственно пить вино). На фоне фигуры Нубиолы изображены абстрактные символы дуг и треугольников. Рубашка с воротником у Винсента красная, символизирующая его политический радикализм. Однажды приобретённый Пикассо на определённый период, этот портрет стал постоянной коллекцией музея Фолькванг в Германии.
2. Красное Солнце, 1948 год
Красное солнце.
Тема абстрактного экспрессионизма, в котором специализировался Миро, была замечена именно в этой картине. Большой красный круг, словно солнце, сидит на фоне голубой равнины, которая является ясным небом. Абстрактные линии и круги также видны вокруг фигуры. Стоит обратить внимание, что у художника была особая склонность проецировать различные элементы Вселенной на своём полотне, о чём и свидетельствует эта работа.
3. Живопись, 1933 год
Живопись.
Между 1929 и 1938 годами Жоан представил серию своих работ через свободные, уверенные мазки кисти, а также через плоские цвета и простые формы. Это особое произведение искусства, состоящее из двух картин, изначально было частью серии уникальных коллажей, полученных из каталогов и газетных вырезок, изображающих детали машин и предметы повседневной жизни.
4. Петух, сериография
Петух.
Обилие цветов и абстрактных образов, используемых в этой картине, придают ей неповторимый вид, делая её одной из самых ярких и загадочных работ.
5. Ферма, 1921-1922 гг.
Ферма.
Эта удивительная картина была создана в период между летом и зимой 1921 и 1922 годов соответственно. Примитивный реализм в сочетании с кубизмом - вот что такое «Ферма». Особое произведение искусства суммирует жизнь Миро, проведенную в сельской местности. Эрнест Хемингуэй, известный американский писатель, купил эту картину, чтобы подарить её своей жене. Мэри Хемингуэй (его четвёртая жена) подарила это произведение Национальной Галерее искусств, расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия, которая сохраняет его в настоящее время.
6. Натюрморт со старым ботинком, 1937 год
Натюрморт со старым ботинком.
«Натюрморт со старым ботинком» - одна из самых странных и важных картин художника, где он выражает свою озабоченность и агонию по поводу ситуации в Испании, которая была в полном опустошении из-за Гражданской войны, которая захватила её полностью. Фактически, через картину он пытается описать злые и чудовищные силы войны, полностью искалечившие человеческую жизнь. Слева лежит яблоко, проткнутое вилкой, а также ботинок. Красный, кислотный жёлтый и чёрный являются основными цветами, доминирующими на холсте, символизируя катастрофический пейзаж. Круглые формы линий на горизонте создают ощущение динамизма, в то время как абстрактные формы на горизонте напоминают тёмные облака, предсказывающие начало трагедии. Эта работа, как говорят, имеет поразительное сходство с «Герникой» Пикассо из-за чувства запустения и разрушительной темы войны, изображенной на картине.
7. Триптих Голубое I, II, III, 1961 год
Триптих Голубое I, II,III.
Это произведение искусства представляет собой трёхчастную презентацию абстрактных картин Миро маслом, которые изображают мысли, проходящие через его подсознание. Синий цвет символизирует эфирную ночь, где сны существуют в чистом виде, свободном от влияния рационального и сознательного мышления. В «Blue II» было использование редких, но равномерных мазков, добавляющих ощущение пустоты к данной части. Все три картины идентичны друг другу с точки зрения простых линий, соответствия цветов и форм.
8. Танцор, 1925 год
Танцор.
«Танцор» Миро - это абсолютное воплощение поэзии, влившейся в произведение искусства. Холст сначала заливали коричневой краской, а затем быстрыми и широкими движениями смазывали ультрамариновым синим слоем. Однако конечный результат таков, что синий слой доминирует над всей картиной, в то время как коричневый оттенок появляется по краям. Танцор занимает правую часть полотна, представляя собой круг-голову, в оттенках светлого и тёмного. Сама же фигура связана с красным сердцем, кончик которого имеет гениталии, прикреплённые к нему. Прямые, непрерывные линии, идущие сверху вниз, указывают направление танца. Миро был вдохновлён сделать эту картину во время Рождества в Барселоне, когда он наблюдал выступление танцоров на концерте Eden (бар).
9. Портрет II, 1938 год
Портрет II.
Нарисованное здесь изображение напоминает тотемные фигуры, с нанесением чистых цветов на большие площади. Это ещё одна из тех картин, через которые Миро пытается проецировать свои чувства о злых последствиях войны.
10. Автопортрет, 1937 год
Автопортрет.
Используя сдержанный, но при этом насыщенный чёрный цвет, мазки кисти, наряду с серией ярких цветов, Миро создаёт свой собственный портрет с отчетливыми чертами.
11. Женщины и птицы на рассвете, 1935 год
Женщины и птицы на рассвете.
После 1945 года использование ярких поверхностей сделало Миро популярным среди публики. И картина «Женщины и птицы на рассвете» - отличный тому пример, ведь женская фигура в центре, представленная в слегка сладострастном виде, с маленькими птицами, порхающими вокруг, создаёт великолепный эффект, приковывающий к себе внимание.
12. Женщина, Птица, Звезда (дань Пабло Пикассо), 1966-73 гг.
Женщина, Птица, Звезда.
Использование геометрических форм и линий, придают этому абстрактному искусству осмысленное значение, делая эту картину поистине оригинальной и уникальной в своём роде.
13. Лунная птица, 1944-1946 гг.
Скульптура: Лунная птица.
Миро испытывал странное увлечение скульптурой с тех пор, как ему исполнилось девятнадцать лет, и эта работа является отражением его творческого гения. Он начал лепить миниатюрные бронзовые статуи с 1944 года, и в этом случае лицо объекта имеет лунную форму, что напоминает некоторые работы художника, основанные на теме космического мира.
14. Женщина и птица, 1963 год
Женщина и птица.
Стоя на высоте 21 метра, это произведение искусства намекает на тему женственности, где птица преодолевает женскую форму. Работа была первоначально известна как «Леди-гриб с лунной шляпкой», которая оправдывает то, как фигура была представлена, надевая шляпу с полумесяцем, сидящим на вершине. Керамическая плитка синего, красного, зелёного и жёлтого цветов покрывает скульптуру. Интересным является тот момент, что в феврале 2014 года это произведение искусства должно было быть выставлено на аукцион от 6,5 до 11,5 миллионов долларов, но по неизвестным причинам лот был снят с аукциона.
15. Цирковая лошадь, 1927 год
Цирковая лошадь.
Это произведение является частью 7 dream pictures, созданных Миро под влиянием повествовательной геометрии Пауля Клее и сюрреалистического подхода. Эта картина представляет собой цирк с синим фоном, обеспечивающим танцевальную сцену для лошади. Жёлтый хлыст мастера манежа пересекает холст, добавляя уникальности картине. Один критик как-то заметил, что эта необычная картина Миро производит волшебное впечатление.
16. Шифры и созвездия в любви с женщиной, 1941 год
Шифры и созвездия в любви с женщиной.
Это одна из 23 частей серии «Созвездие». Это чистая работа абстракции, где художник представляет птицу, женщину и звезду, которые накладываются друг на друга, создавая особое цветовое пространство. Фон в большинстве картин серии имеет мягкие тона. Пересекающиеся чёрные линии показывают большинство картин, в то время как видные черты изображены с использованием основных цветов.
17. Поющая рыба, 1972 год
Поющая рыба.
В этой работе Миро сочетает абстрактные формы, чтобы представить своё художественное воображение. Голова рыбы находится слева, где два круга были использованы для изображения её глаз. Чувство игривости и простоты доминирует в живописи художника, а чистые цветовые тона можно заметить во всём, что он создаёт.
18. Верёвка и люди I, 1935 год
Верёвка и люди I.
Верёвка - центр притяжения этой картины, была нарисована в вертикальном положении, представляя человеческую фигуру. А уникальный способ представления делает её похожим на удлинённое тело. Верёвка символизирует насилие, возможно, таким образом, Миро изображал агонию, выступая против последствий ужасной войны.
По материалам сайта artisticjunkie.com
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