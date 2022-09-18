Битый кирпич для выращивания орхидеи

Выращивание орхидей — непростая задача, эти растения требуют от цветоводов особого внимания и заботы, а также использования нестандартных способов содержания.

Создать благоприятные условия, приближенные к условиям, в которых орхидеи растут в естественной среде обитания, можно с помощью битого кирпича. Используя простую конструкцию, вы поможете орхидее чувствовать себя максимально комфортно, и цветок отблагодарит вас обильным цветением.

Для создания необычной конструкции для выращивания орхидеи понадобится кирпич. Измельчите кирпич с помощью молотка.







Срежьте верхнюю часть пластиковой 5-литровой бутылки и сделайте в ней многочисленные отверстия.







Перед пересадкой орхидеи удалите старый посадочный материал и обрежьте поврежденные и засохшие корни.







Приготовьте раствор, состоящий из 50 мл перекиси водорода и 50 мл воды, и обрызгайте им листья и корни орхидеи. Эту процедуру необходимо провести для дезинфекции и обеззараживания растения перед посадкой на новое место.







Поместите верхнюю часть бутылки в нижнюю пробкой вниз и наполните новый горшок измельченным кирпичом.







Разместите на камне орхидею и присыпьте сверху более мелкими осколками кирпича. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить корни.

Обильно полейте пересаженную орхидею водой комнатной температуры.Наполните нижнюю часть горшка водой и установите верхнюю часть с растением.Благодаря многочисленным отверстиям кирпич будет впитывать воду, необходимую для активного роста и развития орхидеи, которая на нем растет.