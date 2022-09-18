Битый кирпич для выращивания орхидеи

Выращивание орхидей — непростая задача, эти растения требуют от цветоводов особого внимания и заботы, а также использования нестандартных способов содержания. 
Создать благоприятные условия, приближенные к условиям, в которых орхидеи растут в естественной среде обитания, можно с помощью битого кирпича. Используя простую конструкцию, вы поможете орхидее чувствовать себя максимально комфортно, и цветок отблагодарит вас обильным цветением.
Для создания необычной конструкции для выращивания орхидеи понадобится кирпич. Измельчите кирпич с помощью молотка.

Битый кирпич для выращивания орхидеи

Срежьте верхнюю часть пластиковой 5-литровой бутылки и сделайте в ней многочисленные отверстия.

Битый кирпич для выращивания орхидеи

Перед пересадкой орхидеи удалите старый посадочный материал и обрежьте поврежденные и засохшие корни.

Битый кирпич для выращивания орхидеи

Приготовьте раствор, состоящий из 50 мл перекиси водорода и 50 мл воды, и обрызгайте им листья и корни орхидеи. Эту процедуру необходимо провести для дезинфекции и обеззараживания растения перед посадкой на новое место.

Битый кирпич для выращивания орхидеи

Поместите верхнюю часть бутылки в нижнюю пробкой вниз и наполните новый горшок измельченным кирпичом.

Битый кирпич для выращивания орхидеи

Разместите на камне орхидею и присыпьте сверху более мелкими осколками кирпича. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить корни.



Битый кирпич для выращивания орхидеи

Обильно полейте пересаженную орхидею водой комнатной температуры.

Битый кирпич для выращивания орхидеи

Наполните нижнюю часть горшка водой и установите верхнюю часть с растением.

Битый кирпич для выращивания орхидеи

Благодаря многочисленным отверстиям кирпич будет впитывать воду, необходимую для активного роста и развития орхидеи, которая на нем растет.
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