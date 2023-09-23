Прогулка по острову кошек Аошима

Туристы прозвали остров кошек Аошима, расположенный во внутреннем японском море Сето-Найкай, «кошачьим раем». Необычный дом для более чем 120 маленьких хищников имеет площадь чуть больше 500 кв.м. И кошек здесь тоже больше, чем людей.







Усато-полосатые дежурят у пристани и в дружелюбном порыве окружают всех, кто прибывает на Аошиму. Они выпрашивают еду и радостно позируют перед фотокамерами, 25 февраля 2015.







Остров Аошима расположен в префектуре Эхимэ. По состоянию на 1945 год здесь жили 900 человек, однако затем население стало сокращаться.







Сегодня на одного местного жителя здесь приходится около 6 кошек.







Этих кошек когда-то специально завезли на остров для того, чтобы они ловили мышей, которые портили сети рыбаков. Однако их популяция значительно разрослась.







Коты на пристани в ожидании прибывающих туристов.







С остальной Японией остров соединяет паромная переправа. Здесь нет гостиниц и больших магазинов, многие здания заброшены.







Но есть коты. Много котов. Само собой, это место получило название «Остров Кошек» и ежегодно привлекает множество туристов.







Мышей они прогнали, и на сегодняшний день у них новая роль — развлекать туристов. Остров кошек Аошима, 25 февраля 2015.







Говорят, что одно посещение «мурлыкающего острова» Аошимы заменяет десять сеансов психотерапии.







След от кошачьей лапы, остров Аошима, 25 февраля 2015.







Начинается кормежка.







Коты вне себя от нетерпения.







Хвост трубой. Кошачий знак приветствия и дружелюбия.







Наиболее нетерпеливые прыгают прямо на пакет с кормом.







Драка за кусок. Остров кошек Аошима, 25 февраля 2015.







Кот в заброшенной школе на острове Аошима.















Коты просят у туристов что-нибудь вкусненькое. Кто-то просто смотрит и ждет, кто-то трогает лапой, кто-то стоит на задних лапах. Самые спортивные показывают акробатические номера.







На пристани острова кошек Аошима, 25 февраля 2015.







Редкий снимок: в кадре один кот.







А мы прощаемся о островом кошек и уплывем на пароме.







Кошки и местные жители с нами прощаются.











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