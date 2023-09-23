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Прогулка по острову кошек Аошима

Туристы прозвали остров кошек Аошима, расположенный во внутреннем японском море Сето-Найкай, «кошачьим раем». Необычный дом для более чем 120 маленьких хищников имеет площадь чуть больше 500 кв.м. И кошек здесь тоже больше, чем людей.

Прогулка по острову кошек Аошима

Усато-полосатые дежурят у пристани и в дружелюбном порыве окружают всех, кто прибывает на Аошиму. Они выпрашивают еду и радостно позируют перед фотокамерами, 25 февраля 2015.

Прогулка по острову кошек Аошима

Остров Аошима расположен в префектуре Эхимэ. По состоянию на 1945 год здесь жили 900 человек, однако затем население стало сокращаться.

Прогулка по острову кошек Аошима

Сегодня на одного местного жителя здесь приходится около 6 кошек.

Прогулка по острову кошек Аошима

Этих кошек когда-то специально завезли на остров для того, чтобы они ловили мышей, которые портили сети рыбаков. Однако их популяция значительно разрослась.

Прогулка по острову кошек Аошима

Коты на пристани в ожидании прибывающих туристов.

Прогулка по острову кошек Аошима

С остальной Японией остров соединяет паромная переправа. Здесь нет гостиниц и больших магазинов, многие здания заброшены.

Прогулка по острову кошек Аошима

Но есть коты. Много котов. Само собой, это место получило название «Остров Кошек» и ежегодно привлекает множество туристов.

Прогулка по острову кошек Аошима

Мышей они прогнали, и на сегодняшний день у них новая роль — развлекать туристов. Остров кошек Аошима, 25 февраля 2015.

Прогулка по острову кошек Аошима

Говорят, что одно посещение «мурлыкающего острова» Аошимы заменяет десять сеансов психотерапии.

Прогулка по острову кошек Аошима

След от кошачьей лапы, остров Аошима, 25 февраля 2015.

Прогулка по острову кошек Аошима

Начинается кормежка.

Прогулка по острову кошек Аошима

Коты вне себя от нетерпения.

Прогулка по острову кошек Аошима

Хвост трубой. Кошачий знак приветствия и дружелюбия.

Прогулка по острову кошек Аошима

Наиболее нетерпеливые прыгают прямо на пакет с кормом.

Прогулка по острову кошек Аошима

Драка за кусок. Остров кошек Аошима, 25 февраля 2015.

Прогулка по острову кошек Аошима

Кот в заброшенной школе на острове Аошима.

Прогулка по острову кошек Аошима

Прогулка по острову кошек Аошима

Прогулка по острову кошек Аошима

Коты просят у туристов что-нибудь вкусненькое. Кто-то просто смотрит и ждет, кто-то трогает лапой, кто-то стоит на задних лапах. Самые спортивные показывают акробатические номера.

Прогулка по острову кошек Аошима

На пристани острова кошек Аошима, 25 февраля 2015.

Прогулка по острову кошек Аошима

Редкий снимок: в кадре один кот.

Прогулка по острову кошек Аошима

А мы прощаемся о островом кошек и уплывем на пароме.

Прогулка по острову кошек Аошима

Кошки и местные жители с нами прощаются.

Прогулка по острову кошек Аошима

Прогулка по острову кошек Аошима


 

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