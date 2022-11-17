С нами не соскучишься!

8 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федосеев
    ...ну раз даже и Чайковский был пидарасам, то что оставалось делать филиппкам и всей пернатой стаи..У кого из писател...
  • Yurini Hanami
    спасибо конечно, но все равно окна и зеркала тру после всех этих тряпок  - обыкновенной газетой.7 «газетных» лайф...
  • Sergey Ivanov
    Причина катастрофы понятна: Это- «Голубая лента Атлантики». Приз, которым награждали судно, быстрее всего пересекшее ...Какие суммы выкла...

Эффективный способ размножения роз из черенков

Осеннее черенкование роз считается очень эффективным. Есть разные способы черенкования, но получить много молодых веточек роз поможет необычный способ размножения с чесноком. Минимум усилий, а результат будет потрясающим!

Эффективный способ размножения роз из черенков

У черенка розы стерильным инструментом срежьте часть кожицы.

Эффективный способ размножения роз из черенков

Тщательно потрите места срезов зубчиком чеснока. Эта простая процедура защитит черенок от попадания болезнетворных болезней и грибка, а также даст растению необходимые витамины и минеральные вещества для активного развития.

Эффективный способ размножения роз из черенков

Оба конца черенка «запаяйте» воском свечи. Этот также поможет предотвратить развитие болезней растения.

Эффективный способ размножения роз из черенков

Поместите черенок в емкость, наполненную песком, срезами вниз и присыпьте песком.

Эффективный способ размножения роз из черенков

Регулярно увлажняйте субстрат и уже через месяц черенок начнет активно расти: появится большое количество молодых листочков, корневая система будет активно разрастаться.

Эффективный способ размножения роз из черенков
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
черенкиРозы
Обсудить

Картина дня

наверх