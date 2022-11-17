Осеннее черенкование роз считается очень эффективным. Есть разные способы черенкования, но получить много молодых веточек роз поможет необычный способ размножения с чесноком. Минимум усилий, а результат будет потрясающим!
У черенка розы стерильным инструментом срежьте часть кожицы.
Тщательно потрите места срезов зубчиком чеснока. Эта простая процедура защитит черенок от попадания болезнетворных болезней и грибка, а также даст растению необходимые витамины и минеральные вещества для активного развития.
Оба конца черенка «запаяйте» воском свечи. Этот также поможет предотвратить развитие болезней растения.
Поместите черенок в емкость, наполненную песком, срезами вниз и присыпьте песком.
Регулярно увлажняйте субстрат и уже через месяц черенок начнет активно расти: появится большое количество молодых листочков, корневая система будет активно разрастаться.
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Эффективный способ размножения роз из черенков
Осеннее черенкование роз считается очень эффективным. Есть разные способы черенкования, но получить много молодых веточек роз поможет необычный способ размножения с чесноком. Минимум усилий, а результат будет потрясающим!
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